Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci rompió su silencio tras su separación con el cineasta Tim Burton, La noticia de su ruptura se confirmó hace unos días a través de un comunicado conjunto, pero ahora la actriz italiana ha compartido sus primeras reflexiones en una entrevista para Vogue Italia.

Bellucci describió su relación como un camino que se cruzó con el de Burton por un tiempo para luego seguir por separado, con una notable emotividad afirmó: "Mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón", lo que deja claro el profundo respeto y cariño que se mantienen a pesar de la ruptura.

La pareja que se conoció en el Festival Lumière de Lyon en 2022 mantuvo un discreto romance de casi tres años. Su última aparición pública fue en junio en el Festival de Cine de Taormina. Bellucci había expresado que su amor con Burton era diferente, maduro y basado en la experiencia de ambos.

La actriz ahora se centra en su trabajo con proyectos como el thriller Historias de la noche por su parte Burton también continúa con sus proyectos creativos, Ambos demuestran que a pesar de la separación su vínculo se mantiene intacto.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante