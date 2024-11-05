Muere en un asalto, a los 27 años, la cantante peruana Thalía Manrique Castillo

Lo que parecía ser un día de trabajo habitual para la Orquesta Hermanos Guerrero, terminó el tragedia con la muerte de una de sus integrantes, se trata de Thalía Manrique Castillo, quien era vocalista de dicha agrupación. Todo ocurrió luego de la banda concluyó una presentación y viajaba en un autobús , por la carretera de Bagua Grande, Utcubamba, en Perú, cuando sufrieron un asalto y uno de los delincuentes subió al transporte y comenzó a disparar hiriendo a la joven de 27 años; la cantante fue trasladada, aún con vida, a un hospital donde falleció.

Lamentamos comunicarles a nuestros seguidores y familia de Hermanos Guerrero que luego del evento en San Martín de Porres, Bagua, se suscitó un asalto a nuestra agrupación; en el cual, salió gravemente herida nuestra cantante Thalía Manrique Castillo”, mencionaron a los medios de comunicación locales.

De acuerdo con Ingrid, representante de la orquesta, el delito ocurrió a las cinco de la mañana, aproximadamente, cuando un grupo de cinco hombres detuvo el vehículo y exigió que bajaran a los integrantes y se quedaron tirados en el suelo. La chica trató de resguardarse, pero un hombre subió y lanzó disparos hiriéndola en la zona del abdomen y luego la bajaron del transporte. Dejó claro que “no sabíamos” que esa carretera era peligrosa y asaltaban.

“Se llevaron el pago de la orquesta, instrumentos”, mencionó Ingrid al medio Amazonas.com. “No nos dejaron ver, porque decían que volteábamos a mirar [podían dispararnos]”.

Alezka Thalía Manrique Castillo, nombre completo, se integró hace dos meses la Orquesta Hermanos Guerrero. Tenía pocos días de haberse graduado de la carrera de administración y estaba realizando los trámites de titulación. Su padre había fallecido hace un tiempo. Le sobrevive su hijo de nueve años.

“Era una joven que tenía mucho por delante, mucho por vivir. Tenía un gran talento”, dijo Ingrid. “Era muy buena y muy dedicada a la música”.

De momento, los restos de Thalía Manrique Castillo continúan en la morgue, según dijo Ingrid. Los miembros del grupo exigen a las autoridades detener a los responsables. Descanse en paz.

Lee también: Noticia al Día lamenta el fallecimiento de la periodista Zunnis Morales, quien por varios años formó parte de nuestro equipo

Noticia al Día/Información de People