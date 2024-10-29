Muere la actriz estadounidense Teri Garr, conocida por su papel en ‘Tootsie’

La actriz estadounidense Teri Garr, conocida por su papel en películas como ‘Young Frankenstein’ o ‘Tootsie’, falleció este martes en Los Ángeles tras una larga lucha contra la esclerosis múltiple, dijo su mánager al medio CNN.

Garr, que tenía 79 años, fue diagnosticada con esta enfermedad en 1999, después de 16 años de síntomas y numerosas citas médicas, y en 2006 sufrió una aneurisma que la dejó en coma durante varios días.

En una entrevista con CNN en 2002 hizo público su diagnóstico con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad: "No hay mucha información sobre esto y mucha gente no sabe que no es tan malo. Yo sigo con mi vida normal" contó entonces.

La intérprete fue bailarina de reparto de Elvis Presley en varias películas de los años 60, y en los 70 apareció en los programas de televisión ‘Star Trek’ y ‘That girl’, y en varios episodios de series de comedia como ‘The Sonny and Cher Comedy Hour’ o ‘The New Dick Van Dyke Show’.

Entre sus actuaciones más reconocidas están la de la joven Inga en la película humorística ‘Young Frankenstein’ (1974) y la de una actriz insegura en ‘Tootsie’, filme por el que se ganó una nominación al Óscar a mejor actriz de reparto en 1983.

En los años posteriores, interpretó a la madre de Phoebe Buffay en ‘Friends’ y fue actriz de doblaje en la serie animada ‘Batman Beyond’ y en ‘¿Qué hay de nuevo, Scooby Doo’?’, entre otros papeles.

La actriz es conocida por interpretar a personajes femeninos que, en su momento, rompían con los roles de género: "Me molesta que escriban el papel de una mujer que no es más que una ‘femme fatale’ sexy que seduce a la gente para salirse con la suya", dijo en una entrevista en 2012.

Garr señaló entonces que estos papeles perpetúan "el mito de que así es como tienen que actuar las mujeres, en lugar de utilizar su cerebro o su ingenio".

Con información de EFE