Murió a sus 82 años Oliviero Toscani, el polémico fotógrafo que impactó con sus imágenes de Benetton

El fotógrafo de moda Oliviero Toscani, conocido por sus impactantes campañas publicitarias para la marca de ropa italiana Benetton, murió a los 82 años, confirmó su familia.

El exdirector artístico de la marca había revelado el año pasado que Toscani padecía amiloidosis, una enfermedad rara e incurable que afecta a los órganos vitales y los nervios del cuerpo.

"Con gran pesar anunciamos la noticia de que hoy, 13 de enero de 2025, nuestro amado Oliviero se ha embarcado en su próximo viaje", dijo la esposa de Toscani, Kirsti, en una publicación en Instagram.

Toscani fue ingresado el viernes en el hospital de Cecina, cerca de su casa de campo en la Toscana, en estado grave.

En una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera el año pasado, Toscani dijo que había perdido 40 kilos de peso sin querer.

"No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero de todos modos no me interesa vivir así", añadió.

Temas sociales

Su trabajo llamó la atención sobre temas sociales, como la pandemia del sida, el racismo, la guerra y la pena de muerte.

Para rendir homenaje a su trabajo, Benetton publicó una fotografía que había tomado para la marca en 1989.

"Para explicar ciertas cosas, las palabras simplemente no bastan. Tú nos enseñaste eso", indicó un portavoz el lunes.

"Adiós Oliviero. Sigue soñando".

Escuela de Arte de Zúrich

Nacido el 28 de febrero de 1942 en Milán, Toscani fue hijo de un conocido fotógrafo del Corriere y asistió a la escuela de arte de Zúrich.

A lo largo de su carrera, trabajó para importantes revistas de moda, como Vogue y GQ, y ayudó a lanzar la carrera de modelo de Monica Bellucci.

Fotografió a iconos culturales como Andy Warhol, John Lennon y Federico Fellini.

Pero fue durante su cargo como director de Benetton, un puesto que ocupó durante 18 años, cuando alcanzó el reconocimiento mundial.

Su uso de modelos de todas las razas se convirtió en la tarjeta de presentación de la marca y popularizó el logotipo "United Colours of Benetton" (Colores Unidos de Benetton), pero sus fotos provocativas avivaron la controversia.

Las imágenes de la ropa empapada de sangre de un soldado muerto en Bosnia aparecieron en los carteles publicitarios de Benetton en todo el mundo.

Su uso gráfico de una foto que mostraba a David Kirby, un hombre que se estaba muriendo de sida, también provocó un boicot a la marca.

Tres corazones humanos idénticos etiquetados en negro, blanco y amarillo insinuaban el racismo en la moda, mientras que otro de sus anuncios, en el que aparecían un sacerdote y una monja besándose, fue eventualmente prohibido.

Se separó de la marca en 2000 tras las disputas sobre su última campaña, que incluía imágenes de presos en el corredor de la muerte con el título "condenados a muerte".



Toscani declaró que sus campañas, que tocaban temas como los derechos humanos, la religión y el racismo, fueron diseñadas para crear conciencia sobre ciertos temas.

"Utilizo la ropa para plantear cuestiones sociales", le dijo Toscani a la agencia Reuters en una entrevista.

"La publicidad tradicional dice que si compras un determinado producto, serás bella, sexualmente poderosa, exitosa. Todo eso no existe realmente", declaró.

En 2007, su foto de la modelo francesa Isabelle Caro para la campaña contra la anorexia de una marca de moda llegó a los titulares.

Su rostro demacrado y su cuerpo esquelético, devastado por el trastorno alimentario, apareció en anuncios publicitarias y en los periódicos durante la semana de la moda de Milán.

La campaña coincidió con la preocupación por el uso de modelos excesivamente delgadas en la pasarela.

La imagen, tomada para la casa de moda Nolita, fue prohibida en varios países, incluida Italia, pero provocó un intenso debate en internet después de volverse viral.

Toscani volvió a trabajar para Benetton en 2017, pero tres años después el grupo cortó vínculos con él después de que restara importancia al desastre del puente Morandi, en el que murieron 43 personas.

Le sobreviven su esposa y sus tres hijos: Rocco, Lola y Ali.

Noticia al Día / El Nacional / BBC