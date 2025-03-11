Murió actor que hacía el fantasma de Hufflepuff en ‘Harry Potter’

El actor británico Simon Fisher-Becker, conocido por sus papeles en la saga ‘Harry Potter’ y ‘Doctor Who’, falleció esta semana a sus 63 años, informó Variety.

La pareja del actor realizo una publicación en su cuenta de Facebook* en donde anunció la muerte de Fisher-Baker. "Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde, Simon falleció […]. No estoy seguro en este momento si volveré a publicar. Gracias", escribió sin revelar más detalles.

Dentro de los roles más destacados del actor, está su papel como el fantasma de Hufflepuff, Fat Friar, en ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, y en ‘Doctor Who’, donde interpretó a Dorium Maldovar, un traficante de mercado negro cuyo camino se cruzaría con el del Undécimo Doctor.

El actor siempre participó en roles secundarios en películas como ‘Los Miserables’ y series británicas como ‘Getting On’, la comedia ‘Puppy Love’ y el drama ‘Doctors’ de la BBC.

Noticia al Día/RT