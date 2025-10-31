Una exestrella infantil se apagó. Floyd Roger Myers Jr., actor recordado por interpretar al joven Will Smith en la serie El príncipe del rap, falleció a los 42 años. Según informó TMZ, el intérprete murió la madrugada del miércoles a causa de un infarto en su casa de Maryland, Estados Unidos.

Su madre, Renee Trice, confirmó la noticia al medio estadounidense y explicó que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años. También contó que ambos habían conversado la noche anterior a su fallecimiento.

La hermana del actor, Tyree Trice, lo describió como “un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaron a todos los que lo conocieron”, en una publicación de GoFundMe creada para apoyar a la familia con los gastos funerarios. “Roger deja atrás a sus cuatro hermosos hijos —Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox—, y nuestra familia enfrenta ahora la pérdida inimaginable de alguien que significaba todo para nosotros”, agregó.

Participó en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”, donde interpretó a Marlon Jackson, uno de los hermanos del famoso clan musical.

Finalmente, su última aparición conocida en la pequeña pantalla se remonta al año 2000, cuando apareció en “Young Americans”. Tras esto, se alejó del mundo de la actuación.

La muerte de Floyd Roger Myers Jr. ocurre apenas tres meses después de la partida de Malcolm-Jamal Warner, también parte del elenco de El príncipe del rap, quien falleció a los 54 años.

Noticia al Día/TMZ