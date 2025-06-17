Lunes 22 de septiembre de 2025
Farándula

Murió el actor David Bell, recordado por su simpática actuación en la nueva versión de ‘Lilo & Stitch’

El actor tenía 46 años y mucho futuro dentro de Disney. Las autoridades policiales no descartan ninguna hipótesis en torno a su muerte, por el momento.

Por Candy Valbuena

Murió el actor David Bell, recordado por su simpática actuación en la nueva versión de ‘Lilo & Stitch’
David Bell recientemente actuó en la última versión del film "Lilo & Stitch". Foto: Disney
A solo unas semanas de haberse estrenado la nueva versión de acción real de ‘Lilo & Stitch’, se conoció la triste noticia que uno de sus actores, David Hekili Kenui Bell, falleció a los 46 años.

Fue su hermana, Jalene Kanani Bell, compartió la noticia en su cuenta de Facebook el domingo 15 de junio, aunque no dio mayores detalles de la causa del deceso. “Con gran pesar les comparto que mi dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y guapo hermanito David H. K. Bell pasará el día de hoy en compañía de nuestro Padre Celestial”, mencionó la familiar.

¿De qué murió?

Según fuentes policiales de Hawaii consultadas por la revista People todavía no se saben las causas de la muerte de David HK Bell. El actor, de 46 años, fue hallado sin vida en su casa el pasado jueves, 12 de junio, pero el caso se supo en las últimas horas.

“Hemos iniciado una investigación forense y se está programando una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. La investigación sigue en curso. Hasta ahora, no hay sospecha de ninguna acción ilegal”, confirmó la vocera de la fuerza de seguridad a ese medio.

La representante de Bell, Lashauna Downie, se mostró desconsolada tras conocer la lamentable noticia. “Esto es desgarrador y triste. Era uno de mis mejores talentos y encarnaba el verdadero significado de aloha: un gigante amable”, comentó a la revista People.

Conmovedor mensaje

En el conmovedor posteo en el que recordó a su hermano, Jalene Bell dijo que era “una alegría humana y un príncipe”.

“Conocer a mi hermanito a los 18 años fue la sorpresa más increíble que había esperado durante años y que nuestra mamá nos dio. Ese regalo perduró toda la vida. Aunque no crecí con un padre, David me dio todo el amor incondicional que podía pedir, y creo que toda su familia y amigos recibieron lo mismo de él”, reflexionó la hermana mayor del actor.

David Bell, junto al muñeco de Stitch. Foto: Instagram/hekili97

Tenía otro empleo

De acuerdo a su propio perfil de Facebook, Bell era actor, pero a su vez, empleado del Aeropuerto Internacional Ellison Onizuka Kona en Keahole, Hawaii.

En materia de ficciones, además de tener un par de apariciones en ‘Lilo & Stitch’ trabajó en las series Hawaii Five-0 y Magnum PI.

Para cerrar el texto triste con el que lo despidió, la hermana del actor cerró con un recuerdo movilizante. “La última vez que estuvimos juntos después de volver a casa del cine fue simplemente sentarnos en el sillón de mi sala a conversar sobre la vida, tomarnos una gaseosa y hacer un poco de genealogía. Bendecida por este y todos los momentos que mantendré vivos”, finalizó.

Noticia al Día/Con información de Revista People

