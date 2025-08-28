Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

El reconocido actor español Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles a los 79 años en su residencia de El Escorial, víctima de un cáncer que padecía desde hace un año, según han confirmado fuentes de su entorno a EL PAÍS.

Poncela, una figura icónica del cine español, es especialmente recordado por su papel protagonista en la obra de culto Arrebato (1979), de Iván Zulueta.

Su legado también estará intrínsecamente ligado a la filmografía de Pedro Almodóvar, con quien colaboró en Matador (1986) y La ley del deseo (1987).

Además de su destacada carrera cinematográfica, participó en más de un centenar de obras de teatro, series de televisión y otras producciones notables como Martín (Hache), Operación Ogro e Intacto.

Poncela nació en el barrio madrileño de Vallecas en 1945. De su padre recordaba que era un buen hombre, “un socialista que luchó en la guerra en el bando perdedor”. Su infancia estuvo marcada por dos constantes: su afán por ser actor y sus habituales expulsiones de colegios (hasta de ocho lo echaron), que con los años él recordaba entre risas.

Noticia al Día/El País