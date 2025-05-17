Murió el rapero Werenoi

El rapero Werenoi, el artista que más discos vendió en Francia en 2023 y 2024, murió a los 31 años, anunció este sábado su productor musical, quien no dio detalles del repentino deceso.

"Descansa en paz, mi hermano. Te quiero", señaló en las redes Babs, el pseudónimo del productor musical del artista.

En su corta pero fulgurante carrera, que empezó en 2021, el rapero batió el récord de discos vendidos en Francia dos años seguidos, en 2023 y 2024, con su álbum ‘Carré’, con más de 342.200 ventas, y ‘Pyramide’, con 345.000 copias, respectivamente, de acuerdo con los datos del Sindicato Nacional de la Edición Fonográfica.

Werenoi -nacido como Jérémy Bana Owona- era de ascendencia camerunesa y se crió en Montreuil, en la periferia este de París.

Contrariamente a otras mediáticas figuras del rap francés, Werenoi llevó una vida discreta y cultivó el misterio, apenas concediendo entrevistas durante sus cuatro años de carrera.

Noticia al Día / EFE