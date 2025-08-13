Miércoles 13 de agosto de 2025
Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

Según informa la agencia Mojost, Yamada estuvo años lidiando con un cáncer de riñón diagnosticado hace ocho años

Por Christian Coronel

Murió Nobuo Yamada, cantante del mítico opening de 'Los Caballeros del Zodiaco'
Nobuo Yamada, célebre cantante japonés del mítico opening del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’, murió a los 61 años de edad, tras años de lucha con un cáncer de riñón.

Según informa la agencia Mojost, Yamada estuvo años lidiando con un cáncer de riñón diagnosticado hace ocho años y, pese a que inicialmente le pronosticaron cinco años de vida, el cantante siguió componiendo e interpretando sus canciones durante todo este tiempo.

La agencia indica que, "incluso el día antes de su fallecimiento, [Nobuo Yamada] habló sobre los arreglos de las canciones que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría, permaneciendo como el ‘músico de rock NoB’ hasta el final".

Como suele ser habitual en Japón, el funeral del artista se realizó de forma privada con la familia y los más allegados. No obstante, más adelante se organizará un evento de despedida abierto al público para que los fans den su adiós a Yamada. Los detalles del mismo se darán a conocer a lo largo de los próximos días.

Nacido el 20 de enero de 1964 en la localidad japonesa de Kawachinagano, Osaka, Nobuo Yamada, más conocido por su nombre artístico NoB, fue el cantante de la banda de Hard Rock/glam japonés MAKE-UP.

A lo largo de su trayectoria ha realizado canciones para diversas series de anime, pero sin duda su trabajo más conocido por todos es el de Pegasus Fantasy, el primer opening de la icónica serie de anime Saint Seiya, además de su primer ending, Blue Forever.

Noticia al Día / Hobby Consolas

