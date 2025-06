Murió Will Jennings, autor de tema de "Titanic“ a sus 80 años

Este martes 10 de septiembre, el compositor y letrista estadounidense Will Jennings falleció a los 80 años en su residencia de Tyler, Texas.

Will Jennings fue reconocido por escribir la letra de algunas de las canciones más icónicas de Hollywood, como ‘My heart will go on’ de la película Titanic (1997).

El compositor no logró superar los problemas de salud que venía enfrentando en los últimos años, los cuales deterioraron su estado físico.

Celine Dion, quien interpretó el famoso tema de la película, rindió un emotivo homenaje al compositor a través de un mensaje acompañado de una fotografía tomada en la 70ª edición de los Premios de la Academia en Los Ángeles, en 1998. En sus palabras, Dion expresó:

"Estoy tan triste de enterarme de la pérdida de Will Jennings. Will era algo más que un brillante letrista; era un amigo y un socio creativo de tantos artistas increíbles. Fue una de las grandes fortunas de mi carrera tener la oportunidad de cantar la letra de Will para "My Heart Will Go On", pero son un regalo aún mayor para el mundo, estas palabras que nos tocaron a todos, y seguirán para siempre. Mientras su tierno espíritu y su inmenso talento serán echados de menos, su legado seguirá resonando a través de la música que tocó todos nuestros corazones", fue lo que escribió en su cuenta de Facebook.

¿Quién fue Will Jennings?



Wilbur H. Jennings, nació el 27 de junio de 1944 en Kilgore, Texas. Se graduó de la Universidad Estatal Stephen F. Austin. Antes de dedicarse por completo a la música, pasó tres años como profesor en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire.

Fue en la década de los 80 cuando Jennings empezó a destacar en la industria musical, colaboró con algunos de los artistas más influyentes de la época. Entre ellos, figuran grandes nombres como Steve Winwood, Whitney Houston, B.B. King, Mariah Carey y Celine Dion, consolidando su reputación como uno de los letristas más prolíficos.

Jennings recibió su primera nominación al Oscar en 1981, junto a Lalo Schifrin, por la canción People Alone de la película ‘El concurso’ (1980), dirigida por Joel Oliansky. Ese año, además, fue galardonado con tres premios Grammy y dos Globos de Oro.

Uno de sus mayores logros llegó con la canción ‘Up where we belong’, tema central del drama romántico ‘Oficial y caballero’ (1982), protagonizado por Richard Gere y Debra Winger, bajo la dirección de Taylor Hackford. Este tema le valió su primer Oscar, que compartió con los compositores Jack Nitzsche y Buffy Sainte-Marie.

Su segundo Oscar llegó en 1998 gracias a la letra de ‘My heart will go on’, el inolvidable tema de ‘Titanic’ (1997), interpretado por Celine Dion.

Noticia al Día / TvNotas