Nacho cuenta su nueva vida con Dios y como le va en su carrera musical

El cantante venezolano Nacho Mendoza compartió su experiencia personal al conocer a Dios y los cambios significativos que ha experimentado en su carrera musical.

"Dios empezó a darme lecciones y a formarme como un nuevo ser humano; uno no lo entiende a la primera", expresó Nacho a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de su esposa, Melany Mille.

El artista reveló que los numerosos premios que había obtenido ya no lo satisfacían como antes. "En la isla de Margarita tuve que comprar un espacio grande, un edificio horizontal, para colocar todos los premios, trofeos y cuadros que me había ganado. Eso no me llenaba, ya para mí era costumbre, no lo valoraba", recalcó.

Durante la pandemia, al verse limitado en su actividad musical, Nacho sintió la ausencia de la fama y observó a otros músicos que seguían siendo reconocidos, lo cual lo frustraba. A pesar de los consejos de su esposa sobre la popularidad, con el tiempo comprendió que esta no era la única fuente de felicidad.

Nacho Mendoza enfatizó que sus últimos premios fueron un regalo de Dios, quien lo inspiró a alcanzar nuevos logros. A lo largo de su vida, ha aprendido a comprender los caminos divinos y a encontrar un nuevo propósito en su carrera musical.

Noticia al Día / Andrea Guerrero