Nacho enseña que la vida es un acto de dar

Lejos de los escenarios y con un gesto sincero, Nacho sorprendió a varias madres en Maracay al salir junto a su pareja, Melany Mille, a entregar obsequios por el Día de las Madres.

Sin anunciarlo, caminaron por la ciudad repartiendo pequeños regalos y palabras de cariño, logrando emocionar a muchas mujeres que agradecieron el detalle con lágrimas y sonrisas.

“Me alegró el día. No todos se toman el tiempo de hacer algo así, menos alguien famoso”, dijo una de las madres que recibió el obsequio.

El gesto fue espontáneo y muy bien recibido por quienes se cruzaron con ellos, demostrando que a veces la humildad se expresa con acciones simples, pero llenas de corazón.

Noticia al Día