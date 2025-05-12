Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Nacho enseña que la vida es un acto de dar

Lejos de los escenarios y con un gesto sincero, Nacho sorprendió a varias madres en Maracay al salir junto a…

Por Haroldo Manzanilla

Nacho enseña que la vida es un acto de dar
Lejos de los escenarios y con un gesto sincero, Nacho sorprendió a varias madres en Maracay al salir junto a su pareja, Melany Mille, a entregar obsequios por el Día de las Madres.

Sin anunciarlo, caminaron por la ciudad repartiendo pequeños regalos y palabras de cariño, logrando emocionar a muchas mujeres que agradecieron el detalle con lágrimas y sonrisas.

“Me alegró el día. No todos se toman el tiempo de hacer algo así, menos alguien famoso”, dijo una de las madres que recibió el obsequio.

El gesto fue espontáneo y muy bien recibido por quienes se cruzaron con ellos, demostrando que a veces la humildad se expresa con acciones simples, pero llenas de corazón.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Al Dia

Thalía celebra el 30 aniversario del estreno de ‘María la del barrio’ con tremenda torta alegórica

La artista mexicana se mantiene bellísima, con una piel y cabello impecable, como si tuviera la receta de la eterna juventud

Al Dia

Thalía celebra el 30 aniversario del estreno de ‘María la del barrio’ con tremenda torta alegórica

La artista mexicana se mantiene bellísima, con una piel y cabello impecable, como si tuviera la receta de la eterna juventud

Al Dia

BIENCORTOS 2025: La voz del cine zuliano y del mundo

Biencortos, el Festival Internacional de Cine Corto de Maracaibo, se realizó en el Centro de Artes Lía Bermúdez.

Viral

Influencer fue arrestada por el ICE en EEUU: Alertaba a migrantes de redadas

Los agentes de ICE sujetaron a la colombiana el 15 de agosto en Los Ángeles durante una transmisión en vivo; la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose.

