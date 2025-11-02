Domingo 02 de noviembre de 2025
Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

La cantante y compositora dominicana también explicó que, para marcar este momento, decidió lanzar una canción titulada “1 de noviembre”, que definió como una historia hecha música.

Por Ernestina García

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle
La artista Natti Natasha anunció este sábado 1-Nov el nacimiento de su segunda hija, Dominique Isabelle, con un emotivo video en sus redes sociales acompañado de un mensaje que conmovió a sus millones de seguidores.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, @queendominiqueisabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma”, escribió la intérprete al revelar la llegada de la bebé, a quien describe como “el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”.

La cantante y compositora dominicana también explicó que, para marcar este momento, decidió lanzar una canción titulada “1 de noviembre”, que definió como una historia hecha música, inspirada en el amor profundo que se siente como madre. “Por eso quise regalarle al mundo una parte de mi corazón en forma de canción”, expresó.

En el video compartido, se observa a Natti en una atmósfera íntima, mostrando imágenes del nacimiento y los primeros instantes junto a su hija, lo que generó una ola de reacciones, mensajes de cariño y felicitaciones por parte de fanáticos y colegas del medio artístico.

Esta es la segunda hija de la artista, quien ya es madre de Vida Isabelle, nacida en 2021. Aunque no se ofrecieron más detalles sobre el proceso de parto, la artista destacó que este día marca “el comienzo de una nueva bendición” para su vida familiar.

“Bienvenida al mundo, mi niña”, finalizó su mensaje. 

Noticia al Día/RRSS

