Domingo 17 de agosto de 2025
Farándula

Ni grasa, ni celulitis, ni pelo corto, requisitos que exigía P. Diddy a las chicas que iban a sus fiestas

Una persona involucrada en la organización de las famosas ‘fiestas blancas’ que realizaba el rapero estadounidense Sean John Combs, más…

Por Ernestina García

Ni grasa, ni celulitis, ni pelo corto, requisitos que exigía P. Diddy a las chicas que iban a sus fiestas
Foto RT
Una persona involucrada en la organización de las famosas ‘fiestas blancas’ que realizaba el rapero estadounidense Sean John Combs, más conocido como P. Diddy, reveló algunos de los requisitos que debían cumplir las mujeres para participar en esos ostentosos eventos.

En diálogo con el diario The New York Post, este organizador, que prefirió permanecer en el anonimato, aseguró haber trabajado con Combs en 2004 y 2005. Según detalló, las participantes tenían que ser "jóvenes y atractivas" y no pesar más de 140 libras (63 kilogramos).

"Si era necesario, hacíamos un pesaje […] Si una chica era muy alta, había un poco de discreción al respecto", dijo.

"Nada de grasa, nada de celulitis, nada de ‘piercings’ ni tatuajes excesivos" y no se aceptaban de pelo corto, dijo la fuente. Además del hecho de que los invitados tenían que ir con ropa blanca, había estrictos códigos de vestimenta para las mujeres.

"No se permitían pantalones, ni vaqueros, ni zapatos bajos. Todas las chicas tenían que llevar un vestido de fiesta, preferiblemente muy corto, lo suficiente para cubrir sus nalgas, pero no más largo que la mitad del muslo. Con escote a la vista. Y todas tenían que llevar tacones de aguja. En esa ocasión no hubo excepción: tacones de aguja altos", precisó.

El organizador señala que no se les preguntaba la edad a esas chicas. Quizás tenía que ver con las leyes sobre el consumo de alcohol, pensaba él entonces. Asimismo, aclara que no estaba al tanto de los eventos a los que el rapero se refería como ‘Freak Offs’ y que la Fiscalía califica de "espectáculos sexuales". "Nunca estuve cerca de los ‘Freak Offs’ y no tenía ni idea de que se esperaba que estas chicas tuvieran sexo con gente".

Las polémicas ‘fiestas blancas’ de P. Diddy


A lo largo de la década del 2000, Diddy fue famoso por sus ‘fiestas blancas’, que se convirtieron en el centro de atención de Hollywood y de celebridades de alto perfil como Kim Kardashian, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Mariah Carey o Leonardo DiCaprio. Por el momento no está clara la relación entre los ‘Freak Offs’ y estos eventos, en los que varias celebridades eran invitados habituales.

La fotógrafa de celebridades Selma Fonseca, que asistió a "entre 20 y 30″ de las fiestas de Combs, que se celebraban en la mansión del rapero en East Hampton, Nueva York, dijo en una entrevista este mes que los encuentros comenzaban tranquilos, la mayoría de veces, incluso con la asistencia de hijos de celebridades. No obstante, en determinado punto, Combs les advertía a los menores presentes que pronto debían marcharse, momento en que la reportera sabía que "la cosa se iba a poner loca".

"Todas sus fiestas eran increíbles: la mejor comida, la mejor música, bebidas, artistas, gente con fuego", explicó. "Nunca vi nada fuera de lo normal, solo que los artistas eran muy sexuales y muy sexis todo el tiempo", observó. Aclaró que nunca asistió a los ‘Freak Offs’, pero afirmó que no era raro ver a mujeres desnudas en las fiestas. "A medida que la gente bebía, la situación se volvía un poco más loca", recalcó.

Noticia al Día/RT

Temas:

