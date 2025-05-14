Ninel Conde y Nacho popularizan "Báilame lento" un nuevo tema al ritmo urbano que se apodera de las plataformas digitales.

Ninel Conde después de un emocionante y exitoso regreso a los escenarios, esta lista para reconquistar nuevamente el mundo de la música. Han pasado cinco años desde su último sencillo, “Tú me pones a pecar”, colaboración con el reconocido DJ y productor Juan Magán, y ahora, la estrella mexicana regresa con una nueva propuesta musical junto al venezolano Nacho que promete arrasar en todas las plataformas.

“Báilame lento” es el título del nuevo sencillo que tiene la producción a cargo del talentoso y ganador de Grammys, Alcover, conocido por sus producciones de éxitos internacionales como Danza Kuduro, Taboo, entre muchos otros.

Juntos, crearon una canción fresca, bailable y llena de energía, perfecta para el verano y para volver a escuchar a Ninel Conde en su mejor momento.

Nacho Mandoza expresó: "Era impensable, pero este tipo de junte inesperados esta dando un amaravilloso resultado, hay gente conectada con este tema".

El regreso de Ninel no solo es esperado por sus seguidores, sino que también marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical. Durante estos cinco años, la cantante y actriz se dedicó a explorar otros proyectos, pero su amor por la música y el escenario siempre fue una constante.

“Después de este tiempo de reflexión y de crecimiento personal, estoy emocionada de regresar a la música con un proyecto tan especial. Trabajar con Nacho y Alcover ha sido una experiencia increíble, y sé que a la gente le va a encantar lo que hemos preparado”, comentó Ninel Conde.

Esta nueva colaboración llega en un momento clave para Ninel, quien se encuentra más comprometida que nunca con su carrera musical, y con un sonido que promete conectar con diversas generaciones y consolidar su lugar en la música tropical.

El tema estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 24 de abril, y su video oficial fue lanzado de manera simultánea.

Ninel Conde es una de las artistas mexicanas exitosas de carrera en la música, la televisión y el cine, ha logrado consolidarse como una figura icónica en la cultura pop latina.

