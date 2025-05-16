Jueves 21 de agosto de 2025
Nombre de Britney Spears salió a relucir en el juicio contra P. Diddy

"Sean estaba allí y trajo a Dallas Austin, Britney Spears. Creo que esas fueron las dos personas que me llamaron la atención", dijo Ventura

Por Noticia al Dia

Foto: Dallas Austin, Britney Spears, Sean Combs y Cassie Ventura en Las Vegas/RT
Durante el juicio por tráfico sexual contra Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, en Manhattan, mencionaron de manera inesperada a la estrella del pop: Britney Spears.

La cantante fue mencionada en el testimonio de la ex pareja del rapero, Cassandra ‘Cassie’ Ventura, quien relató el jueves 15 de mayo el comienzo de su relación con él durante una fiesta que ella organizó para celebrar su aniversario, cuando cumplió 21 años, en Las Vegas.

Ventura testificó ante el jurado que fue en ese evento donde besó por primera vez al productor musical; para aquel entonces tenía 38 años, marcando el inicio de una relación amorosa. Hasta ese momento Combs había sido únicamente su productor, aseguró Ventura.

En la lista de invitados figuraban nombres como los de Britney Spears y el productor musical Dallas Austin. "Sean estaba allí y trajo a Dallas Austin, Britney Spears. Creo que esas fueron las dos personas que me llamaron la atención", dijo Ventura, según informó The New York Post.

Cassie regresó al estrado para someterse a un contrainterrogatorio, luego de proporcionar un testimonio lleno de acusaciones graves contra su ex pareja. En dicho testimonio denunció violación, chantaje, abuso físico y humillaciones sexuales que vivió a lo largo de su relación con Combs. Detalló su participación en lo que describió como fiestas sexuales denominadas ‘freak offs’, asegurando que lo hacía por miedo a represalias o a que él difundiera material que la comprometiera.

La señorita Ventura explicó cómo los ‘freak offs’, que son maratones de sexo con alto consumo de drogas, podían durar entre 24 y 72 horas. Las prácticas de estas maratones le provocaron lesiones y enfermedades, también asegura que Combs la empujaba, la golpeaba en la cabeza y le pateaba.

Lee También: Fuertes testimonios claves en el juicio: P. Diddy habría forzado a trabajador sexual a orinar en la boca de Cassie

Maratones de sexo y drogas

Ventura reveló que ella era la responsable de contratar "escorts", damas de compañía, para las orgías para luego pagarles con dinero de Combs. Aparte de que su rol central en esas orgías, en las que a menudo era golpeada, el rapero la persuadía para que acudiera a clubes de sexo, donde en ocasiones era forzada.

La joven admitió que tomaba drogas y alcohol para poder sobrevivir a los abusos, lo que le generó una "adicción de ida y vuelta" con los opiáceos. Tuvo que someterse a rehabilitación, ya que la combinación de la actividad sexual forzada y el consumo de drogas, junto al alcohol, le provocaron constantes problemas de salud, incluyendo infecciones y heridas.

Noticias al Dia/RT

Pasante: Genassir León

Temas:

