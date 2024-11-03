Nominaron a la cantante de música cristiana Rosa Virginia a los premios Arpa

La carismática cantante venezolana Rosa Virginia no deja de sorprender a su público, desde su increíble voz, hasta sus exitosas giras, siempre dando lo mejor de sí.

La reconocida organización de los premios Arpa la nominó como Álbum Vocal Femenino, la cual se disputa con las artistas Averly Morillo y Christine D’ Clario.

Rosa Virginia tiene una amplia experiencia musical, ya que es vocal coach, músico de profesión, cuenta con varios álbumes musicales y se ha caracterizado por estar en los principales eventos en su natal Venezuela.

La nominación de su reciente producción “En vivo” fue inscrita en dichos premios, pasando por un primer filtro donde quedó seleccionada en la lista pre-nominal y luego un segundo filtro donde fue oficialmente nominada por un comité especializado donde solo nominan por calidad técnica y musical.

"Desde pequeña fui animada a estar presente en un mundo lleno de sonidos musicales e instrumentos, nunca imaginé que sería parte del plan de Dios para que en este tiempo todo el conocimiento que pude adquirir sirviera como herramienta a través de la cual muchos pudieran escuchar su voz y su palabra de manera tan hermosa y particular. Sin lugar a duda fui privilegiada al haber conocido tan de cerca el mundo de la música y ahora soy más que dichosa por usarla como canal de ayuda y bendición para la gente”, comentó feliz.

La artista criolla acaba de lanzar su nuevo proyecto musical “Oasis en El Desierto, Vol. 2” donde recopila una serie de covers en versión acústica, también ya se prepara con un material navideño donde bajo su estilo único estará presentando hermosas adaptaciones de clásicos navideños.

Noticia al Día/Nota de prensa