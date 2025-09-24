Miércoles 24 de septiembre de 2025
Norkys Batista confiesa que se someterá a cirugías estéticas al cumplir 50 años

Se encuentra preparando gira con su monólogo

Por Ernestina García

Norkys Batista confiesa que se someterá a cirugías estéticas al cumplir 50 años
La reconocida modelo, actriz y ex Miss venezolana, Norkys Batista, ha acaparado la atención de los medios tras revelar sus planes de someterse a varias cirugías estéticas. En una reciente entrevista, la artista confesó que busca "no ser una señora gorda" y que por ello ya está ahorrando dinero.

Batista explicó que se someterá a estos retoques al cumplir 50 años. Sus planes incluyen levantar sus senos, moldear su cintura y mejorar sus glúteos, con el fin de evitar "ser una vieja con cauchos por aquí y cauchos por allá", según sus propias palabras.

Además de compartir detalles de su vida personal, la venezolana aprovechó la ocasión para promocionar su gira por Estados Unidos con el monólogo teatral Los monólogos de la vagina.

La actriz también abordó su reciente y comentada participación en la cuarta temporada del reality culinario Top Chef VIP. Norkys, que fue eliminada rápidamente del programa, criticó duramente a sus compañeros, entre los que se encontraban Karina y Elvis Crespo.

Aseguró que nunca había estado con gente tan hipócrita, pero advirtió que de volver a participar en una competencia, ya sabe cómo comportarse. Con un tono desafiante, concluyó que, si bien ella es muy humana, "si la buscan la encuentran".

