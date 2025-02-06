Martes 19 de agosto de 2025
Farándula

Novia de Liam Payne rompe el silencio a cuatro meses de la tragedia: ‘Nunca me habría ido de Argentina’

Hasta el momento, cinco personas han sido acusadas en relación con su fallecimiento, entre ellas el gerente del hotel y un amigo cercano del cantante

Por Christian Coronel

Novia de Liam Payne rompe el silencio a cuatro meses de la tragedia: 'Nunca me habría ido de Argentina'
La pareja, que llevaba dos años de relación, compartía la responsabilidad de cuidar a su perro rescatado, Nala. En una entrevista con un medio británico, Cassidy reveló que dejó Argentina para regresar a Florida y hacerse cargo de su mascota, sin imaginar que sería la última vez que vería a Liam con vida. "Era nuestra responsabilidad. Teníamos a nuestro perro, y nunca, jamás, pensé que algo así podría ocurrir", expresó con pesar.

Cassidy describió la muerte de Payne como un "trágico accidente" y confesó que jamás imaginó que él partiría tan joven. "Pero, ya sabes, cada uno tenía su propia vida. No era la primera vez que viajábamos por separado", admitió. Aun así, la repentina pérdida del cantante sigue siendo difícil de asimilar. "Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí", dijo entre lágrimas.

Desde que ocurrió la tragedia, Kate ha tratado de sobrellevar su duelo en privado. Se mudó de la casa que compartían en Florida y regresó a Nueva Jersey, buscando refugio cerca de sus familiares y amigos. Confesó que, al principio, se dormía escuchando la música de Liam, pero ahora le resulta imposible reproducir sus canciones. "Tal vez algún día", dijo con nostalgia, "pero no ahora".

La influencer recordó a Payne como su alma gemela y una de las mejores personas que ha conocido. "Desde el momento en que lo conocí, supe que éramos almas gemelas. Era la persona más humilde, encantadora y normal que puedas imaginar", declaró durante la difiicl entrevista.

Cassidy también reveló que la noticia de la muerte de Liam le llegó de manera inesperada, mientras navegaba en redes sociales. Fue uno de los amigos del cantante quien la llamó para confirmarle la tragedia. En estado de shock, intentó marcar su número una y otra vez, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un error.

La muerte de Liam Payne sigue envuelta en incógnitas. Horas antes de su fallecimiento, fue visto en el lobby de su hotel destrozando su ordenador, aparentemente fuera de control. Las investigaciones revelaron que en su habitación se encontraron restos de alcohol y sustancias, y la causa oficial de su muerte fue determinada como "politraumatismo" debido a múltiples lesiones.

Hasta el momento, cinco personas han sido acusadas en relación con su fallecimiento, entre ellas el gerente del hotel y un amigo cercano del cantante.

Pese a la incertidumbre que rodea sus últimos momentos, Cassidy insiste en que Liam se encontraba emocionalmente estable y en un buen momento personal cuando se despidieron. En su última conversación, ella le envió un mensaje sobre la decoración de Halloween en su casa, un mensaje que él nunca llegó a leer.

Ahora, Kate intenta seguir adelante, aunque admite que el recuerdo de Liam la acompaña en cada momento del día. "Saber que él ya no está aquí para recorrer esta vida conmigo, que tendré que enfrentar todo sin él a mi lado… es realmente difícil", expresó con tristeza.

Antes de concluir la entrevista, dejó una reflexión conmovedora: "Nunca sabes realmente qué traerá el mañana. Nunca lo sabes".

Lanzan primer sencillo póstumo de Liam Payne llamado "Do No Wrong"

Histórico: Por primera vez Miss Palestina participará en el certamen de Miss Universo en noviembre de 2025

Onda tropical N° 28 entraría al país en las próximas horas: Anuncian precipitaciones al sur del Lago de Maracaibo este martes 19-Ago

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

