Novia de Liam Payne rompe el silencio a cuatro meses de la tragedia: ‘Nunca me habría ido de Argentina’

La pareja, que llevaba dos años de relación, compartía la responsabilidad de cuidar a su perro rescatado, Nala. En una entrevista con un medio británico, Cassidy reveló que dejó Argentina para regresar a Florida y hacerse cargo de su mascota, sin imaginar que sería la última vez que vería a Liam con vida. "Era nuestra responsabilidad. Teníamos a nuestro perro, y nunca, jamás, pensé que algo así podría ocurrir", expresó con pesar.

Cassidy describió la muerte de Payne como un "trágico accidente" y confesó que jamás imaginó que él partiría tan joven. "Pero, ya sabes, cada uno tenía su propia vida. No era la primera vez que viajábamos por separado", admitió. Aun así, la repentina pérdida del cantante sigue siendo difícil de asimilar. "Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí", dijo entre lágrimas.

Desde que ocurrió la tragedia, Kate ha tratado de sobrellevar su duelo en privado. Se mudó de la casa que compartían en Florida y regresó a Nueva Jersey, buscando refugio cerca de sus familiares y amigos. Confesó que, al principio, se dormía escuchando la música de Liam, pero ahora le resulta imposible reproducir sus canciones. "Tal vez algún día", dijo con nostalgia, "pero no ahora".

La influencer recordó a Payne como su alma gemela y una de las mejores personas que ha conocido. "Desde el momento en que lo conocí, supe que éramos almas gemelas. Era la persona más humilde, encantadora y normal que puedas imaginar", declaró durante la difiicl entrevista.

Cassidy también reveló que la noticia de la muerte de Liam le llegó de manera inesperada, mientras navegaba en redes sociales. Fue uno de los amigos del cantante quien la llamó para confirmarle la tragedia. En estado de shock, intentó marcar su número una y otra vez, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un error.

La muerte de Liam Payne sigue envuelta en incógnitas. Horas antes de su fallecimiento, fue visto en el lobby de su hotel destrozando su ordenador, aparentemente fuera de control. Las investigaciones revelaron que en su habitación se encontraron restos de alcohol y sustancias, y la causa oficial de su muerte fue determinada como "politraumatismo" debido a múltiples lesiones.

Hasta el momento, cinco personas han sido acusadas en relación con su fallecimiento, entre ellas el gerente del hotel y un amigo cercano del cantante.

Pese a la incertidumbre que rodea sus últimos momentos, Cassidy insiste en que Liam se encontraba emocionalmente estable y en un buen momento personal cuando se despidieron. En su última conversación, ella le envió un mensaje sobre la decoración de Halloween en su casa, un mensaje que él nunca llegó a leer.

Ahora, Kate intenta seguir adelante, aunque admite que el recuerdo de Liam la acompaña en cada momento del día. "Saber que él ya no está aquí para recorrer esta vida conmigo, que tendré que enfrentar todo sin él a mi lado… es realmente difícil", expresó con tristeza.

Antes de concluir la entrevista, dejó una reflexión conmovedora: "Nunca sabes realmente qué traerá el mañana. Nunca lo sabes".

