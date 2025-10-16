Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

El Palacio de Eventos de Maracaibo se convirtió en el epicentro de la música urbana con el esperado concierto de Omar Courtz, ofrecido el 15 de octubre. El talentoso artista puertorriqueño ha conquistado al público y nuevas generaciones con su álbum "Primera musa".

Durante más de dos horas, Courtz ofreció un espectáculo lleno de energía y emoción que hizo vivrar el Palacio de eventos.

Desde el inicio del concierto, el cantante llenó de energías a los asistentes con éxitos como "Nubes", "Kyoto","Que vas a hacer hoy?", y "Luces de Colores". La atmósfera se tornó mágica gracias a un impresionante despliegue de luces y efectos visuales que complementaron su actuación.

Foto: Leila González

Omar Courtz no solo se destacó por su talento musical, sino también por su capacidad para conectar con el público. Durante el show, interactuó con sus seguidores, compartiendo anécdotas y momentos especiales que hicieron de la noche una experiencia inolvidable.

El evento no solo celebró la música, sino que también resaltó el talento emergente de Courtz en la escena latina. Su presentación en Maracaibo se convirtió en un hito en su carrera y dejó una huella imborrable a los asistentes quienes disfrutaron de una noche mágica.

Foto: Leila González

Pasante/Leila González/Noticia al Día