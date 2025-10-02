Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez. La pareja se casó en julio del 2024.

La joven, modelo y actriz, es hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

Uno de los primeros en felicitarlos, de manera pública, fue Sabatini, quien publicó: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor lo ilumina todo. Gracias gracias gracias”.

La noticia ha traído gran alegría a Catherine Fulop, quien difundió en sus redes: “Hoy (en) nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. Dios los bendiga, hijos! Gracias Gracias Gracias!!! Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos!”.

Fulop, actriz y presentadora venezolana, se encuentra en Japón, como parte de las grabaciones con Marley para su programa Por el mundo.

En diálogo con Teleshow, “la actriz narró cómo la familia mantuvo en reserva la información durante un tiempo considerable, priorizando el bienestar y los tiempos de la pareja antes de hacer pública la novedad”, publicó Infobae.

“Con Ova estamos que no lo podemos creer. Quisimos ser como precavidos. Fue mucha emoción, pero bueno, estábamos expectantes a que todo anduviera bien”, expresó.

“Mis hijas -Oriana y Tiziana- son dos soles, que plasman el amor que nos hemos tenido Ova y yo durante todos estos treinta y un años que tenemos juntos. Y esto es la frutilla que corona la torta”, manifestó, de acuerdo con Infobae, Catherine Fulop.

