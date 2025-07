Osmer Martínez se une como miembro votante a la The Recording Academy en EEUU y lanza nueva producción musical en inglés

El músico, cantautor y productor zuliano, Osmer Martínez, fue invitado a integrarse como miembro votante de la National Academy of Recording Arts & Sciences, también conocida como The Recording Academy, sumándose así a una distinguida comunidad de profesionales creativos que representan lo mejor de la industria musical en los Estados Unidos.

Esta invitación reconoce su sólida trayectoria en la creación, producción y difusión musical en diversos géneros, con énfasis en la música de raíz latinoamericana.

Desde el año 2013, Osmer también forma parte de The Latin Academy of Recording Arts & Sciences (conocida también como The Latin Recording Academy), en calidad de miembro votante, participando activamente en los procesos de evaluación que reconocen la excelencia musical en el ámbito hispano y latinoamericano.

Su reciente inclusión en The Recording Academy expande su influencia dentro de la industria musical y representa un nuevo hito profesional, avalado por un riguroso proceso de revisión por pares que destaca la integridad artística, la calidad de la obra y el impacto cultural de sus contribuciones.

Con este reconocimiento, Osmer Martínez lanzó el pasado 26 de mayo su más reciente producción musical como cantautor en inglés, titulada “Legally”, una propuesta de música country con sonidos contemporáneos y letras cargadas de contenido emocional, introspección y mensaje de orgullo. Esta obra, ya disponible en las principales plataformas digitales, marca una nueva etapa en su evolución artística, con una narrativa auténtica que refleja las vivencias de millones de inmigrantes en los Estados Unidos y su propia perspectiva de vida como compositor y músico global.

Además de su carrera como artista, Martínez es fundador y presidente del sello independiente LMG Music Production, registrado formalmente como Media Company ante The Recording Academy. Desde esta plataforma, reafirma su compromiso con la promoción y el desarrollo de nuevos talentos emergentes, ofreciendo servicios de producción, mentoría y distribución a artistas que buscan visibilidad y respaldo profesional en un entorno competitivo.

“Ser invitado como miembro votante a The Recording Academy es un honor, pero también una gran responsabilidad. Creo firmemente que la música tiene el poder de transformar realidades, y mi misión es seguir elevando voces auténticas, especialmente aquellas que no cuentan con la posibilidad de dar a conocer su música y sus talentos”, afirmó Martínez.

Con más de dos décadas de trayectoria como compositor, productor y promotor del patrimonio musical venezolano, Osmer Martínez continúa impulsando la escena independiente desde Houston, Texas, construyendo puentes culturales a través de su arte, su liderazgo y sus colaboraciones con artistas de distintas generaciones.

Noticia al Día