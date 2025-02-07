Ozzy Osbourne no puede caminar por el avance del Parkinson

La leyenda del heavy metal, Ozzy Osbourne, de 76 años, sigue batallando contra el Parkinson, una enfermedad que ha llegado hasta el punto en que el músico ya no puede caminar.

En su programa de SiriusXM, Ozzy’s Boneyard, Osbourne habló sobre su última actuación en vivo, que incluirá una reunión con Black Sabbath el próximo 5 de julio.

"He llegado a 2025. No puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las vacaciones? Con todas mis quejas, todavía estoy vivo. Puedo estar lamentándome porque no puedo caminar, pero miro a mi alrededor y veo gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no lo lograron” fueron sus palabras.

Black Sabbath tocará en vivo por primera vez desde 2005 en un evento especial llamado Back to the Beginning, un concierto benéfico de una sola noche en Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio. También formarán parte del evento de despedida de Osbourne bandas como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains y más, con Tom Morello como director musical.

Lee también: "En el mejor de los casos, me quedan diez años de vida": Ozzy Osbourne

Noticia al Dia