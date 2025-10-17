El padre de la cantante colombiana Greeicy, Luis Alberto Rendón, fue detenido e imputado por, supuestamente, haber ordenado el secuestro y la tortura de dos trabajadores a quienes acusó de robar una caja fuerte con joyas y una elevada suma de dinero de una finca de su hija en el departamento de Antioquia (noroeste).

Según la fiscal del caso, el supuesto secuestro y tortura de los hombres ocurrió el 8 de mayo de 2023. El padre de Rendón, que no aceptó los cargos, está en detención domiciliaria por su edad y su estado de salud desde el sábado pasado, cuando lo capturaron en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).

El supuesto ataque se produjo en el exclusivo sector de Llano Grande del municipio de Rionegro (Antioquia), y fue cometido por cinco hombres que al parecer son escoltas de la familia Rendón.

Francisco, una de las víctimas de 61 años, relató en una de las audiencias (publicada este jueves por Noticias Caracol) el horror vivido: "Me pusieron el revólver en los dientes para restregármelos bien duro, y me decían que si yo no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me atuviera a las consecuencias".

Añadió que "Empezaron a golpearme con la cacha del revólver; me tiraron (golpearon) en la cabeza y me cogieron siete puntos; después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, y me hincharon la vista, veo borroso por la vista derecha (sic), no veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso".

El hombre afirmó que su trabajo de construcción era afuera de la residencia y que ni siquiera entró a la casa de la artista.

Por su parte, Élder, la otra persona que denunció al padre del artista, expresó que: "Se escuchaban los gritos (de Francisco) cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de una columna de la casa. Ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también, donde me cogen todos (…) y tengo consciencia hasta cuando me están metiendo una manguera por la boca".

