Pamela Anderson asegura que sufrió depresión por esto: "Es una bendición y una maldición, la gente se enamora de ti por un traje de baño"

La actriz, de 57 años, Pamela Anderson, asistió al Festival de Cine de Zúrich para promocionar su nueva película ‘The Last Showgirl’ y recibir el premio Golden Eye del evento.

Durante una entrevista publicada por Variety, Anderson dijo: "Estoy feliz de estar aquí, porque creo que he tenido depresión durante un par de décadas", al recordar su paso de ‘Baywatch’ a ‘Broadway’.

La depresión fue causada por los estereotipos surgidos a lo largo de su carrera, iniciada en ‘Playboy’ y después en ‘Baywatch’ con en el personaje de CJ Parker, que la hizo conocida como un símbolo sexual de la época. "Es una bendición y una maldición, la gente se enamora de ti por un traje de baño", afirmó la actriz, y agregó: "Me llevó mucho tiempo, pero aquí estoy".

La rubia canadiense señaló que, a su paso por Playboy no lo llamaría "modelaje", "les di mucho material para que se burlaran de mí, sin cobrarme nada", sin embargo, también dijo no arrepentirse de su vida pasada, ya que su experiencia le permitió interpretar a su próximo personaje en la película ‘The Last Showgirl’ de Gia Coppola. Así también, anunció estar en un proyecto cinematográfico con el actor Liam Neeson, llamado ‘The Naked Gun’.

La transición de Pamela Anderson



Para Anderson, Broadway la cambió completamente, "fue lo mejor que he hecho en mi vida. Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas", declaró. Esa motivación le permitió arreglar las huellas del pasado: "traté de cambiar las cosas que sucedieron en mi infancia, los cigarrillos y el alcohol".

Después del estreno de su documental ‘Pamela, a Love Story’ y su autobiografía ‘Love, Pamela’ en 2023, Anderson ha mostrado un crecimiento profesional. Pronto publicará su libro de cocina ‘I Love You: Recipes From the Heart’, y actualmente es reconocida por su look natural sin maquillaje, adoptado desde 2023, cuando falleció su maquilladora profesional de confianza a causa de cáncer de mama, según explicó a la revista Elle. Además, afirmó sentirse bien consigo mismo: "Realmente quería que la gente me viera […] y caminar con la cara al descubierto es muy vulnerable".

Noticia al Día/RT