Sábado 13 de septiembre de 2025
Farándula

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Ya en 2023, HBO había adelantado que iba producir una serie de esta saga de terror y, aunque los detalles de la trama se desconocen, se espera que continúe la historia ya establecida por las películas.

Por Candy Valbuena

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro
Foto: IMDb
La plataforma de streaming HBO Max prepara una serie sobre la saga de películas de terror El Conjuro, inspirada en los casos paranormales investigados por la pareja de Ed y Lorraine Warren.

Foto: Warner Bross

Nancy Won estaría a cargo de este proyecto como productora ejecutiva y guionista, precisó el medio de entretenimiento estadounidense Variety el pasado martes, 9 de septiembre.

Won ha estado a cargo de la producción de otras series de televisión como Little Fires Everywhere, Jessica Jones, Supernatural, Reign, entre otras.

Además de Won, Peter Cameron y Cameron Squires también estarían involucrados en la escritura de guion de la serie de El Conjuro.

HBO había adelantado en 2023 que iba producir una serie de esta saga de terror y, aunque los detalles de la trama se desconocen, se espera que continúe la historia ya establecida por las películas.

El Conjuro 4

Últimos Ritos, la cinta de terror sobrenatural dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga, se convirtió el fin de semana pasado en el mejor estreno del género en lo que va de año y el tercero en la historia. La cinta recaudó 104 millones en la taquilla internacional y 83 en el mercado norteamericano, según la web especializada Box Office Mojo.

Esta novena entrega del universo El Conjuro se coronó como el tercer mejor estreno para una película de ese género en la historia después de otros dos títulos que también son de Warner Bros.: It (2017), con 123 millones en EEUU, e It: Chapter II (2019), con 91.

Se esperaba que la película debutara con una recaudación estadounidense de 50 millones de dólares.

La cuarta película de la saga iniciada en 2013 retoma la historia de Ed y Lorraine Warren, pero esta vez retirados de su carrera como demonólogos y dedicados a su vida “tranquila e inalterable” en familia, pero deberán trabajar en un nuevo caso.

El Conjuro 4: Últimos Ritos. Foto: EFE/Giles Keyte Warner Bros Pictures

La saga de El Conjuro

La saga de películas de El Conjuro trata sobre los casos paranormales en los que estuvieron trabajando el demonólogo y la clarividente Ed y Lorraine Warren. En total, Warner Bros. ha producido un total de 10 películas.

Las cintas de terror están disponibles en la plataforma de HBO Max y se pueden ver en el siguiente orden cronológico:

  • La Monja (1952)
  • Annabelle: La Creación (1955)
  • La Monja 2 (1956)
  • Annabelle (1967)
  • El Conjuro (1971)
  • Annabelle 3: Vuelve a Casa (1972)
  • La Maldición de la Llorona (1973)
  • El Conjuro 2 (1977)
  • El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo (1981)
  • El Conjuro 4: Últimos Ritos

Foto: IMDb

Detalles

Las películas sobre La Monja sirven de precuela a los casos de los Warren y se centran en el demonio Valak que se mencionó en El Conjuro 2.

En el caso de Annabelle, las películas también sirven para contar la historia de origen del caso de la muñeca poseída que investigaron los Warren.

La Maldición de la Llorona tiene una relación indirecta con el resto de las historias a través de la aparición de la muñeca Annabelle y del padre Pérez, interpretado por Tony Amendola, quien apareció en la película Annabelle.

Noticia al Día/Con información de El Diario

Temas:

