Paris Hilton inició la semana de Halloween con un homenaje a su amiga Britney Spears, recreando el recordado atuendo rojo del video musical de la ‘Princesa del pop’, “Oops… I Did It Again”.

La empresaria y cantante compartió en Instagram un video y una serie de fotografías en las que aparece con el mismo traje de látex rojo que Spears popularizó en el año 2000.

En las imágenes, Hilton posa sobre un escenario que imita el paisaje marciano del videoclip original. Su esposo, Carter Reum, también participó en la sesión caracterizada como el astronauta que acompaña a Britney en el video.

Además, Paris aprovechó la ocasión para promocionar en las fotografías su nueva marca de perfume.

Noticia al Día/RRSS