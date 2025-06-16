Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

París Jackson se defiende de las críticas: Hará un show en el aniversario de su padre

Paris Jackson como telonera en la gira de Incubus y Manchester Orchestra, no cuenta con derechos ni ningún tipo de privilegios para tener un control sobre las fechas de sus presentaciones, según explicó la propia artista

Por Andrea Guerrero

Foto: Instagram
La hija del legendario cantante fallecido, Michael Jackson, Paris Jackson, decidió respondió ante la ola de críticas en su contra, por querer presentarse en un concierto el próximo 25 de junio, una fecha importante para su familia, ya que marca 16 años de la muerte del “Rey del Pop”.

En este sentido, la cantante de 27 años, acudió a sus historias de Instagram para responder a aquellos que consideran que está mal visto por actuar con Incubus y Manchester Orchestra en el aniversario de la muerte de su padre.

Cabe destacar que, Paris Jackson como telonera en la gira de Incubus y Manchester Orchestra, no cuenta con derechos ni ningún tipo de privilegios para tener un control sobre las fechas de sus presentaciones, según explicó la propia artista.

“Así que la gente está enoja de nuevo”, dijo en una serie de videos. “Una de las fechas de la gira en la que se supone que voy a salir de gira con Incubus y Manchester Orchestra resulta ser el 25 de junio, que es un aniversario muy negativo para mí, en mi vida y mi familia”.

Recordemos que Michael Jackson murió a los 50 años de un ataque al corazón causado por una sobredosis de drogas el 25 de junio de 2009.

Noticia al Día / Ronda

Noticias Relacionadas

Deportes

Rincones y Lugo suman dos oros para Venezuela en el Suramericano de Pesas 2025

Venezuela continúa destacándose en el certamen continental, reafirmando su fortaleza en el levantamiento de pesas y el compromiso de sus atletas con el alto rendimiento.
Nacionales

Autoridades atienden afectaciones por las precipitaciones en Falcón

El director de Protección Civil Falcón, Joe Cabos, informó que en el municipio Carirubana de la ciudad de Punto Fijo,…
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…
Sucesos

Más de 200 funcionarios actuaron para controlar el incendio en el local de Las Playitas

El incendio no registró víctimas ni heridos, se espera el informe técnico de los Bomberos.

