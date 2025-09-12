Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Bajo la premisa de impulsar una “Alta Costura que promueve la creatividad, la innovación y la inclusión”, la organización Pasarela 360 del del diseñador Nevers Huerta realizó el primer llamado a casting para su próximo gran desfile de modas, un evento que promete marcar un hito en la industria de la moda zuliana.

El casting, que tuvo lugar en el salón Manhattan de la discoteca Mi Ternerita, reunió a un total de 45 aspirantes. Modelos de todas las edades, contexturas y estilos se dieron cita para mostrar su talento en la pasarela, con el objetivo de ser seleccionados para el desfile que se celebrará el próximo mes de octubre.

El jurado estuvo conformado por un panel de expertos y profesionales del medio, incluyendo al diseñador y director general de Pasarela 360, Nevers Huerta. Junto a él, estuvieron presentes los diseñadores Yalima Hernández, Audriskel Terán y Miguel Ángel Azuaje, quienes serán los encargados de dar vida a este esperado evento con sus creaciones.

También formaron parte del equipo evaluador:

Carlos Fuenmayor, gerente de Relaciones Públicas de Mi Ternerita.

Daniela Badell, coordinadora de Medios de Pasarela 360.

Deivis Arrieta, productor artístico.

Peter Alexander, coordinador de arte de la organización.

La conducción del casting estuvo a cargo de Hengels Aranguibel, con el apoyo en protocolo y logística de Verónica Valbuena y Fabiola Sánchez.

La lista de los seleccionados de este primer llamado se anunciará próximamente a través de la cuenta oficial de Instagram de la organización: @pasarela_360.mcbo.

El comité organizador adelantó que en los próximos días se realizará un segundo casting para completar el staff de modelos, asegurando que el evento del 16 de octubre contará con una gran diversidad de talentos.

Diseñador Nevers Huerta

Noticia al Día