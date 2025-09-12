Viernes 12 de septiembre de 2025
Farándula

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

El casting, que tuvo lugar en Mi Ternerita, reunió a un total de 45 aspirantes.

Por Ernestina García

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Bajo la premisa de impulsar una “Alta Costura que promueve la creatividad, la innovación y la inclusión”, la organización Pasarela 360 del del diseñador Nevers Huerta realizó el primer llamado a casting para su próximo gran desfile de modas, un evento que promete marcar un hito en la industria de la moda zuliana.

El casting, que tuvo lugar en el salón Manhattan de la discoteca Mi Ternerita, reunió a un total de 45 aspirantes. Modelos de todas las edades, contexturas y estilos se dieron cita para mostrar su talento en la pasarela, con el objetivo de ser seleccionados para el desfile que se celebrará el próximo mes de octubre.

El jurado estuvo conformado por un panel de expertos y profesionales del medio, incluyendo al diseñador y director general de Pasarela 360, Nevers Huerta. Junto a él, estuvieron presentes los diseñadores Yalima Hernández, Audriskel Terán y Miguel Ángel Azuaje, quienes serán los encargados de dar vida a este esperado evento con sus creaciones.

También formaron parte del equipo evaluador:

Carlos Fuenmayor, gerente de Relaciones Públicas de Mi Ternerita.

Daniela Badell, coordinadora de Medios de Pasarela 360.

Deivis Arrieta, productor artístico.

Peter Alexander, coordinador de arte de la organización.

La conducción del casting estuvo a cargo de Hengels Aranguibel, con el apoyo en protocolo y logística de Verónica Valbuena y Fabiola Sánchez.

La lista de los seleccionados de este primer llamado se anunciará próximamente a través de la cuenta oficial de Instagram de la organización: @pasarela_360.mcbo.

El comité organizador adelantó que en los próximos días se realizará un segundo casting para completar el staff de modelos, asegurando que el evento del 16 de octubre contará con una gran diversidad de talentos.

Diseñador Nevers Huerta

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 12 de septiembre

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Fundación Consejo Noruego para Refugiados; Anuncio

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Explosión en la Universidad Nacional de Colombia deja un herido y obliga la evacuación inmediata de la institución

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

¿Puede traerse a la Tierra la roca que la NASA halló en Marte?

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Jesús Sucre fue dejado en libertad por Tigres de Aragua

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Supremo forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Noticias Relacionadas

Zulia

La cuadra de las flores y la fuente seca: Estampas de Maracaibo en primera persona

Ayer estuvimos en la 3F con calle 67.
Al Dia

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

El animador marabino colgó una publicación en sus redes sociales con la bandera del Zulia como muestra de apoyo a las víctimas del suceso
Al Dia

Miguel Ángel Landa reaparece a sus 88 años y emociona a sus seguidores

a publicación fue compartida por el propio Miguel Ángel Landa y generó un aluvión de comentarios
Al Dia

La eternidad de un galán de telenovelas: El legado de Eduardo Serrano

Nació el 30 de noviembre de 1942 en La ciudad de Caracas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025