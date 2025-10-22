Miércoles 22 de octubre de 2025
Farándula

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Bajo la premisa de “Alta Costura que promueve la creatividad, la innovación y la inclusión”, el evento del diseñador zuliano Nevers Huerta no solo presentó lo mejor del diseño regional, sino que redefinió el estándar de belleza en la pasarela, destacándose por su enfoque inclusivo.

Por Ernestina García

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La moda zuliana vivió una noche de innovación y diversidad el pasado jueves 16 de octubre, con la celebración del gran desfile de Pasarela 360 en las instalaciones de Mi Ternerita.

Bajo la premisa de “Alta Costura que promueve la creatividad, la innovación y la inclusión”, el evento del diseñador zuliano Nevers Huerta no solo presentó lo mejor del diseño regional, sino que redefinió el estándar de belleza en la pasarela, destacándose por su enfoque inclusivo.

Un espectáculo con mensaje de apertura

El show arrancó con una ovación de pie gracias a un espectacular opening a cargo de la agrupación Ballet Nacionalista del Zulia, dirigida por el Maestro José Gregorio Bermúdez. La presentación artística marcó la pauta de una velada cargada de arte, cultura y un mensaje de apertura.

El desfile de Pasarela 360 reafirma su posición como una plataforma clave para el diseño de alta costura en la región, impulsando la creatividad de los talentos zulianos y promoviendo una visión de la moda que celebra la diversidad y la innovación.

Diseñador Nevers Huerta.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para pensionados

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Farándula

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

La artista fue una de las figuras más emblemáticas de la música tradicional ecuatoriana
Farándula

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Con el lanzamiento de nuevas versiones de algunas de sus canciones más emblemáticas. Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con Spotify, la popular plataforma de streaming.
Al Dia

Rapero P. Diddy podría quedar en libertad esta semana

Señalan que la orden de liberación del detenido podría llegar desde Washington esta semana y que el presidente Donald Trump "hará lo que quiera".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025