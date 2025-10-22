Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

La moda zuliana vivió una noche de innovación y diversidad el pasado jueves 16 de octubre, con la celebración del gran desfile de Pasarela 360 en las instalaciones de Mi Ternerita.

Bajo la premisa de “Alta Costura que promueve la creatividad, la innovación y la inclusión”, el evento del diseñador zuliano Nevers Huerta no solo presentó lo mejor del diseño regional, sino que redefinió el estándar de belleza en la pasarela, destacándose por su enfoque inclusivo.

Un espectáculo con mensaje de apertura

El show arrancó con una ovación de pie gracias a un espectacular opening a cargo de la agrupación Ballet Nacionalista del Zulia, dirigida por el Maestro José Gregorio Bermúdez. La presentación artística marcó la pauta de una velada cargada de arte, cultura y un mensaje de apertura.

El desfile de Pasarela 360 reafirma su posición como una plataforma clave para el diseño de alta costura en la región, impulsando la creatividad de los talentos zulianos y promoviendo una visión de la moda que celebra la diversidad y la innovación.

Diseñador Nevers Huerta.

Noticia al Día