Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Por Ernestina García

En una convocatoria con gran éxito, el diseñador zuliano Nevers Huerta presentó oficialmente su nuevo proyecto: Pasarela 360°. Esta iniciativa busca transformar el concepto tradicional de pasarela en el estado Zulia, apostando firmemente por la inclusión, la diversidad y el talento emergente de la región.

El lanzamiento se realizó en un ambiente cálido y lleno de entusiasmo, contando con la presencia de medios de comunicación de la región, modelos seleccionados, aliados comerciales y representantes de marcas.

Huerta, quien estuvo acompañado por el también diseñador Miguel Ángel Azuaje, compartió los detalles más relevantes de esta propuesta que ya genera gran entusiasmo en el mundo de la moda regional.

En esta primera edición de Pasarela 360°, también participarán y respaldarán la iniciativa otros diseñadores de renombre como Audrikel Teran y Yalima Hernandez.

La Gala Final del evento está pautada para el próximo 16 de octubre a las 7:00 p.m., y se llevará a cabo en el Restaurante Mi Ternerita.

Una pasarela sin estereotipos


Pasarela 360° nace con una visión clara: derribar estereotipos y abrir el escenario a todo aquel que desee formar parte del universo de la moda, sin importar edad, experiencia o tipo de cuerpo.

"Muchos de los chicos y chicas que hoy están aquí nunca habían tenido la oportunidad de modelar, y eso es precisamente lo que queremos cambiar", afirmó el director del proyecto, Nevers Huerta. "Esta es una pasarela sin filtros, sin prejuicios, donde lo que importa es la actitud y el deseo de expresarse".

Para el creador, Pasarela 360° no es solo un desfile: es un movimiento creativo que busca impulsar la industria local, generar oportunidades y posicionar al Zulia como un referente de moda en Venezuela.

La primera edición de Pasarela 360° promete ser un evento de alto impacto, donde se celebrará la moda como arte, como expresión y como herramienta de transformación social.

Con esta propuesta, la moda zuliana da un giro de 360 grados: más inclusiva, más auténtica, más brillante que nunca.

