Película “Alí Primera” fue galardonada en EEUU con el premio Best Latino Film 

La película Alí Primera, dirigida por Daniel Yegres Richard y producida por Humana Cine y La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, fue galardonada con el premio Best Latino Film en el prestigioso Latino & Native American Film Festival (LANAFF), celebrado en la Southern Connecticut State University, en Estados Unidos.

El festival, que este año recibió un récord de dos mil 510 postulaciones de diversas partes del mundo, reconoció a Alí Primera por su poderosa narrativa, su compromiso social y su aporte a la representación cultural latinoamericana en el cine contemporáneo.

LANAFF, conocido por ser un espacio de celebración y reflexión sobre las experiencias latinas e indígenas a través del cine, presentó una programación diversa que incluyó proyecciones internacionales, foros comunitarios y actividades especiales como el “Opening Day Preview: Public Schools Special” y la emotiva “Opening Day Ceremony: Embracing Community”.

El premio a Alí Primera en la categoría Best Latino Film destaca la relevancia de la obra y la figura del cantautor venezolano en el contexto cultural global, así como la calidad artística de una producción que continúa su cosecha de reconocimientos en festivales internacionales.

Con esta distinción, el film protagonizado magistralmente por Eduardo González, Alí Primera, consolida su recorrido por el circuito cinematográfico mundial, donde visibilizan a través del arte una voz que sigue vigente en la lucha por la justicia social y la dignidad de los pueblos.

Noticia al Día / VTV