La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a colaborar juntos en Day Drinker, un thriller de acción dirigido por Marc Webb (The Amazing Spider-Man), según informa The Hollywood Reporter.

Al parecer, la historia sigue a dos personas que acaban conectadas “de formas inesperadas”: una trabaja en el bar de un crucero y la otra bebe durante el día. El proyecto se dio a conocer en marzo, pero entonces era la actriz Sydney Sweeney la que figuraba como protagonista y no la de Alcobendas.

Según indica el medio especializado, la productora Lionsgate lanzará las ventas internacionales del filme en el American Film Market, previsto en Las Vegas entre los próximos 5 y 10 de noviembre.

“Day Drinker combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc o dos actores mejor elegidos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo”, ha comentado en un comunicado el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson.

Day Drinker, un gran proyecto

Se trata del proyecto de mayor renombre en el que se embarca Depp en Hollywood tras su polémico divorcio de la actriz Amber Heard. Tras ser acusado por ella de maltrato, el actor de Eduardo Manostijeras fue despedido de la saga Piratas del Caribe y de Animales fantásticos.

Después de ganar el juicio por difamación, Depp regresó a la pantalla como Luis XV a las órdenes de Maïwenn en el drama de época Jeanne du Barry.

En el pasado Festival de San Sebastián, estrenó fuera de concurso su segundo largometraje como director, Modi. Three Days on the Wings of Madness, donde se adentra durante 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, un filme que llegará a las salas españolas el 21 de febrero y que no acabó de entusiasmar a la crítica.

