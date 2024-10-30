Domingo 17 de agosto de 2025
Farándula

Penélope Cruz y Johnny Depp volverán a colaborar juntos en Day Drinker

La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a colaborar juntos en Day Drinker, un thriller de…

Por Ernestina García

Penélope Cruz y Johnny Depp volverán a colaborar juntos en Day Drinker
foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a colaborar juntos en Day Drinker, un thriller de acción dirigido por Marc Webb (The Amazing Spider-Man), según informa The Hollywood Reporter.

Lee también: Shakira le responde a Piqué tras hablar sobre su separación

Al parecer, la historia sigue a dos personas que acaban conectadas “de formas inesperadas”: una trabaja en el bar de un crucero y la otra bebe durante el día. El proyecto se dio a conocer en marzo, pero entonces era la actriz Sydney Sweeney la que figuraba como protagonista y no la de Alcobendas.

Según indica el medio especializado, la productora Lionsgate lanzará las ventas internacionales del filme en el American Film Market, previsto en Las Vegas entre los próximos 5 y 10 de noviembre.

“Day Drinker combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc o dos actores mejor elegidos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo”, ha comentado en un comunicado el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson.

Day Drinker, un gran proyecto

Se trata del proyecto de mayor renombre en el que se embarca Depp en Hollywood tras su polémico divorcio de la actriz Amber Heard. Tras ser acusado por ella de maltrato, el actor de Eduardo Manostijeras fue despedido de la saga Piratas del Caribe y de Animales fantásticos.

Después de ganar el juicio por difamación, Depp regresó a la pantalla como Luis XV a las órdenes de Maïwenn en el drama de época Jeanne du Barry.

En el pasado Festival de San Sebastián, estrenó fuera de concurso su segundo largometraje como director, Modi. Three Days on the Wings of Madness, donde se adentra durante 72 horas en la vida del artista bohemio Amedeo Modigliani, un filme que llegará a las salas españolas el 21 de febrero y que no acabó de entusiasmar a la crítica.

Noticia al Día/Vanguardia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El retorno de un Maracaibo florido: Las lluvias revitalizan la ciudad

El retorno de un Maracaibo florido: Las lluvias revitalizan la ciudad

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Noticias Relacionadas

Al Dia

Trasladan a refugio temporal a familias afectadas por crecida del río Orinoco en Monagas

Entre las personas afectadas se encuentran tres adultos mayores y 28 niños
Farándula

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

La 48ª edición de los Kennedy Center Honors tendrá lugar el 7 de diciembre en Washington.
Al Dia

Thalía celebra el 30 aniversario del estreno de ‘María la del barrio’ con tremenda torta alegórica

La artista mexicana se mantiene bellísima, con una piel y cabello impecable, como si tuviera la receta de la eterna juventud

Al Dia

Robert De Niro cumple 82 años con los secretos de su nuevo proyecto que destapan su pasión ibérica

El galardonado actor estadounidense Robert de Niro, se ha convertido en toda una leyenda del séptimo arte con más de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025