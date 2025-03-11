Domingo 14 de septiembre de 2025
¿Quién es Aleska Génesis y por qué fue detenida?

Aleska Genesis es una modelo venezolana, que nació en Maracaibo, estado Zulia, el 4 de agosto de 1990. Inició su…

Por María Briceño

¿Quién es Aleska Génesis y por qué fue detenida?
Foto: agencia
Aleska Genesis es una modelo venezolana, que nació en Maracaibo, estado Zulia, el 4 de agosto de 1990.

Inició su carrera en el mundo de las pasarelas en 2015, y ha desfilado para diseñadores y casas de moda importantes. También ha participado en diferentes videoclips de algunos cantantes como Nicky Jam, Micro TDH, Mau y Ricky, Manuel Turizo, Anuel y Ozuna.

Además, es dueña de la casa de perfumes Mala by Aleska Genésis y la colección de trajes de bañp Sense Of G.

No obstante, su nombre ha trascendido más allá del modelaje debido a su vida personal.

En 2022, la modelo venezolana fue acusada de presuntamente hacerle brujería a su exnovio Nicky Jam. La situación se produjo luego de que se viralizó un video en redes sociales en el cual se encontraba realizando un supuesto “ritual” para volver con el cantante.

También ha sido vinculada con el empresario venezolano Miguel Mawad, con quien tuvo una relación intermitente por varios años. Estas relaciones, sumadas a su exposición mediática, la han convertido en una de las modelos más comentadas en la farándula latina.

Arresto de la modelo

La modelo fue arrestada la noche de este lunes 10 de marzo por autoridades mexicanas, tras salir eliminada del reality "La Casa de los Famosos edición All Stars".

De acuerdo a lo informado por el periodista mexicano Carlos Jiménez, funcionarios de la fiscalía de la Ciudad de México, se presentaron en el lugar en donde se graba el conocido programa para llevar a cabo de detención de Castellano.

Cabe destacar Aleska ya había sido detenida en enero del 2024 por estar presuntamente vinculada al robo de reloj de lujos, por lo que esta nueva detención no es un hecho aislado puesto que la condición de amparo con la que contaba Aleska Génesis se habría vencido.

