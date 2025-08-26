Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

"Rafa y Chinin", el aclamado dúo de cantautores venezolanos, de raíces flamencas, se presentará el

sábado 18 de octubre, a las 8:00 pm., en el salón Leonardo Da Vinci de la Casa D` Italia de Maracaibo,

para ofrecer una velada llena de ritmo y solidaridad a favor de los 150 niños que atiende la

Fundación Amigos del Niño Con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia).

Los hermanos Rafael (Rafa) y Jesús Llorente (Chinin), fusionan sus raíces gitanas con la diversidad

musical de nuestra tierra, para deleitar al público asistente, en un show que recorrerá su amplio

repertorio musical.

Los artistas crecieron en el boulevard de Sabana Grande, en Caracas, de allí que su música está

impregnada del calor citadino y la riqueza musical venezolana; sus canciones se pasean por la

herencia del flamenco, así como la salsa, balada, pop, merengue, cumbia, entre otros géneros.

Esta experiencia musical no solo promete un viaje sonoro, sino que también tiene un propósito

admirable: contribuir con el tratamiento y sanación de los pacientes oncológicos atendidos por

Fundanica Zulia. Las entradas para disfrutar de este esperado concierto están a la venta en la página web

mdticket.com, con precios en preventa de $ 60.00 Platinum y $75 Diamante.



Solidaridad por los niños con cáncer



Fundanica Zulia ha operado desde hace casi cuatro décadas con transparencia para brindar ayuda

integral y gratuita a niños y adolescentes con cáncer. A la fecha, hemos atendido cerca de cuatro

mil pacientes de los estados: Táchira, Trujillo, Mérida, Falcón y Zulia.



Lamentablemente, en estos momentos 150 pacientes enfrentan una incertidumbre desgarradora.

Un recorte de fondos inminente amenaza con dejarlos sin garantías de continuar sus tratamientos

para el último trimestre. Esta situación pone en peligro su salud y bienestar, sumiéndolos en la

angustia y el miedo de no saber si podrán seguir luchando contra sus enfermedades.

Únete y apoya a nuestra fundación, estamos ubicados en la calle 61 (Universidad) entre avenidas

22A y 24, detrás del Cuartel Libertador. Trabajamos de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5.00

de la tarde. También puedes comunicarte por el número telefónico 0414- 6411618.

Noticia al Día/Nota de prensa