Martes 26 de agosto de 2025
Farándula

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

El dúo musical venezolano, conformado por los hermanos Rafael y Jesús Llorente, se
presentará el próximo sábado 18 de octubre en el salón Leonardo Da Vinci de Casa D`Italia

Por Ernestina García

"Rafa y Chinin", el aclamado dúo de cantautores venezolanos, de raíces flamencas, se presentará el
sábado 18 de octubre, a las 8:00 pm., en el salón Leonardo Da Vinci de la Casa D` Italia de Maracaibo,
para ofrecer una velada llena de ritmo y solidaridad a favor de los 150 niños que atiende la
Fundación Amigos del Niño Con Cáncer Zulia (Fundanica Zulia).

Los hermanos Rafael (Rafa) y Jesús Llorente (Chinin), fusionan sus raíces gitanas con la diversidad
musical de nuestra tierra, para deleitar al público asistente, en un show que recorrerá su amplio
repertorio musical.

Los artistas crecieron en el boulevard de Sabana Grande, en Caracas, de allí que su música está
impregnada del calor citadino y la riqueza musical venezolana; sus canciones se pasean por la
herencia del flamenco, así como la salsa, balada, pop, merengue, cumbia, entre otros géneros.
Esta experiencia musical no solo promete un viaje sonoro, sino que también tiene un propósito
admirable: contribuir con el tratamiento y sanación de los pacientes oncológicos atendidos por
Fundanica Zulia. Las entradas para disfrutar de este esperado concierto están a la venta en la página web
mdticket.com, con precios en preventa de $ 60.00 Platinum y $75 Diamante.


Solidaridad por los niños con cáncer


Fundanica Zulia ha operado desde hace casi cuatro décadas con transparencia para brindar ayuda
integral y gratuita a niños y adolescentes con cáncer. A la fecha, hemos atendido cerca de cuatro
mil pacientes de los estados: Táchira, Trujillo, Mérida, Falcón y Zulia.


Lamentablemente, en estos momentos 150 pacientes enfrentan una incertidumbre desgarradora.
Un recorte de fondos inminente amenaza con dejarlos sin garantías de continuar sus tratamientos
para el último trimestre. Esta situación pone en peligro su salud y bienestar, sumiéndolos en la
angustia y el miedo de no saber si podrán seguir luchando contra sus enfermedades.

Únete y apoya a nuestra fundación, estamos ubicados en la calle 61 (Universidad) entre avenidas
22A y 24, detrás del Cuartel Libertador. Trabajamos de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5.00
de la tarde. También puedes comunicarte por el número telefónico 0414- 6411618.

Noticia al Día/Nota de prensa

