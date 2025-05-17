El cantante estadounidense Chris Brown fue acusado por la Justicia del Reino Unido por golpear al productor musical Abe Diaw en un club nocturno de Londres, en 2023. El juez determinó que el rapero permanezca detenido hasta el 13 de junio.

El artista de pop y R&B, de 36 años, fue arrestado este jueves en un hotel cinco estrellas de la ciudad inglesa de Manchester. En tanto, compareció este viernes ante el Tribunal de Magistrados de Manchester, acusado de «lesiones corporales graves». Durante la audiencia, Brown solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento.

El diario británico The Sun, el primero en reportar la noticia, indicó que los sucesos ocurrieron el 19 de febrero de 2023, cuando el norteamericano estaba de gira por el país europeo. Esa noche en Inglaterra, Brown fue a un bar en el prestigioso barrio de Mayfair, cuando cruzó al productor musical y lo golpeó hasta dejarlo hospitalizado.

El músico habría agredido al productor «con una botella», persiguiéndolo por todo el bar, y luego prosiguió las agresiones con «piñas y patadas, junto a otra persona». En tanto, la denuncia sostiene que el presunto ataque «fue grabado por las cámaras de seguridad» en un club «lleno de gente».

La detención se da mientras el dos veces ganador de los premios Grammy se dispone a iniciar su gira del 20º aniversario el próximo mes. Tendrá su primera comparecencia ante el tribunal el viernes 16 de mayo en el Tribunal de Magistrados de Manchester.

