Lunes 27 de octubre de 2025
Farándula

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González dijo que la razón principal por la que lo mantuvo en secreto por años fue una promesa hecha a su padre

Por Ernestina García

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Raúl González, conductor de “Despierta América”, se declaró homosexual durante una conversación con la periodista Mandy Fridmann, como parte de su gira de medios por el lanzamiento de su libro autobiográfico “La verdad muere de pie”.

El presentador venezolano, de 54 años, contó que esperó la muerte de su padre, fallecido en 2020, para hablar por primera vez sobre su orientación sexual. “Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza”, confesó.

El presentador Raúl González hizo referencia en el contexto de la declaración de (su libro y la entrevista) y la razón principal por la que lo mantuvo el secreto por años, fue una promesa hecha a su padre.

Noticia al Día/RRSS

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

¡Tan joven y sufre de cálculos!: Esto debes saber de la Litiasis

¡Tan joven y sufre de cálculos!: Esto debes saber de la Litiasis

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cuba se prepara para afrontar el huracán Melissa de categoría cinco

Los pronósticos en el país caribeño apuntan a su llegada por la región sur oriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo durante la noche del martes.
Al Dia

Shakira: Una "loba" suelta en Cali rugió y el estadio Pascual Guerrero se "vino abajo"

El estadio se vino abajo cuando Shakira entró al Pascual Guerrero al rfítmo del Grupo Niche,en un ambiente lleno de euforia y nostalgia
Al Dia

Casi muere Sean “Diddy” Combs tras altercado con arma blanca en la cárcel

Uno de los amigos cercanos de Sean “Diddy” Combs relata sobre el aterrador momento en el que el magnate se despertó en prisión con un cuchillo presionado en su garganta.
Al Dia

Falleció Floria Márquez durante presentación en El Hatillo: Era conocida como la “Show Woman de Venezuela”

Ofrecía un espectáculo exclusivo en la Casa Anauco de El Hatillo, Caracas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025