Raúl González, conductor de “Despierta América”, se declaró homosexual durante una conversación con la periodista Mandy Fridmann, como parte de su gira de medios por el lanzamiento de su libro autobiográfico “La verdad muere de pie”.

El presentador venezolano, de 54 años, contó que esperó la muerte de su padre, fallecido en 2020, para hablar por primera vez sobre su orientación sexual. “Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza”, confesó.

El presentador Raúl González hizo referencia en el contexto de la declaración de (su libro y la entrevista) y la razón principal por la que lo mantuvo el secreto por años, fue una promesa hecha a su padre.

Noticia al Día/RRSS