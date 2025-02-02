Rawayana ganó el Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo

La banda venezolana Rawayana ganó este domingo 2 de febrero el Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo con "¿Quién trae las cornetas?".

Cabe destacar que la agrupación compitió con Nathy Peluso, Mon Laferte, Cimafunk y El David Aguilar por el codiciado galardón, donde al final la banda criolla salió victoriosa.

Por otra parte, Alberto "Beto" Montenegro, vocalista del grupo musical, dio un emotivo discurso dirigido a toda Venezuela.

"El sentimiento nunca ha muerto, el sentimiento es nacional, Guaco (…) venimos de ahí de donde no se pronuncian las S (…) Para las noches Simón Díaz, para siempre Canserbero, que no te vendan otro caramelo porque ser venezolano es lo más arrecho del mundo entero" expresó.

Finalmente, dijo: "Para concluir, quiero ser franco y, como Alí, fiel a nuestra jerga: Los Rawa se acaban de ganar un Grammy americano, ¡que viva Venezuela en esta mierda!".

