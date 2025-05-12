Rebajó y se puso más bella Galilea López, hija de Liliana Rodríguez y nieta de Lila Morillo: "De tal palo, tal astilla"

Galilea López Morillo, nacida el 6 de enero de 1996 en Venezuela, es la hija de Liliana Rodríguez Morillo y la única nieta reconocida del cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez y la cantante Lila Morillo.

Aunque su madre es una figura conocida en el mundo del espectáculo, Galilea ha optado por mantener un perfil bajo y enfocarse en su carrera profesional. A sus 27 años, Galilea reside en Miami y se dedica al sector inmobiliario. En redes sociales, especialmente en Instagram, ha ganado popularidad por su estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y mensajes de amor propio. En 2022, compartió con sus seguidores su proceso de transformación física, incluyendo una cirugía de manga gástrica que le permitió perder 10 libras y sentirse más cómoda con su cuerpo.

Aunque posee talento artístico y ha mostrado interés en la música y la actuación, Galilea ha preferido mantenerse alejada del mundo del entretenimiento.

Noticia al Día