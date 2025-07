El que haya visto la famosa película Matilda, recuerda a Agatha Tronchatoro. No por su cariño sino por ser uno de los personajes más intimidantes de la película.

La Directora de la escuela Crunchem Hall, Tronchatoro representa todo lo que da miedo en la infancia que es la autoridad abusiva, castigos desmedidos y cero empatía.

Con su uniforme oscuro, botas militares y peinado rígido como su temperamento, esta villana disfruta someter a los niños. Pero bajo esa fachada impenetrable, esconde algo que no puede controlar el miedo por su hermano muerto.

Especialmente cuando Matilda, con sus poderes mentales, comienza a enfrentarse a ella usando objetos como tizas, vasos y hasta cigarros para darle una lección.

La escena del pizarrón escribiendo solo o la del vaso de agua flotando siguen siendo momentos icónicos para toda una generación.

¿Quién es la actriz detrás de Tronchatoro?

Su nombre es Pam Ferris, una actriz nacida en 1948 en Hannover, Alemania, aunque creció en Nueva Zelanda y luego se radicó en Reino Unido. Actualmente tiene 77 años y luce radiante.

Ferris vive retirada en el campo inglés, dedicada a la lectura y rodeada de animales.

En una entrevista con The Guardian confesó su carrera en los años 70 y ha trabajado intensamente desde entonces. “Por eso no me casé hasta los 38 y no tuve hijos. No tenerlos no es una tristeza en mi vida”.

A pesar de que su interpretación como Tronchatoro fue aplaudida, también recibió críticas por lo cruel del personaje. Ferris, sin embargo, defendía con firmeza la necesidad de que las historias infantiles no se suavicen demasiado.

“El problema con los cuentos de niños de hoy es que simplemente no dan suficiente miedo. Creo que aprender sobre el lado más duro de la vida a través de la narración es una parte importante de la infancia”, señaló.

Su último papel fue en 2021, en una versión cómica y navideña de La Bella y la Bestia. Hoy, con 77 años, vive retirada en el campo inglés, dedicada a la lectura y rodeada de animales.

