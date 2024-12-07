Reino Unido presenta moneda en honor a Paul McCartney

La Royal Mint, la Real Casa de la Moneda británica, lanzó una colección de monedas de 5 libras en honor a Paul McCartney, exintegrante de The Beatles e ícono universal de la música. Estas piezas conmemorativas celebran su destacada carrera musical.

"Es un gran honor", expresó el músico de 82 años, quien colaboró directamente con la Royal Mint en el diseño de estas monedas de colección.

Las monedas destacan por su diseño colorido, que incluye un "piano mágico" y referencias a su trayectoria musical, como notas de piano seleccionadas personalmente por él, un violín, un bajo y el logotipo de Wings, su famosa banda posterior a The Beatles.

Además de su legado con The Beatles, McCartney ha vendido más de 100 millones de álbumes como solista. "Nunca podría haber esperado algo así cuando era niño", comentó emocionado sobre este homenaje.

Recientemente, Paul McCartney concluyó la etapa latinoamericana de su gira Got Back, donde se presentó ante más de 500 mil personas en ocho países.

"Nuestras piezas rinden homenaje a íconos y eventos de la historia británica, por lo que era importante que la notable carrera musical de Paul McCartney se celebrara con una moneda ocial del Reino Unido",

armó Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint.

Morgan destacó que Paul estuvo directamente involucrado en todo el proceso de diseño, lo que hace que estas piezas sean especialmente únicas. "La moneda celebra varios elementos de su carrera en

solitario, y esperamos que sus seguidores disfruten esas referencias", añadió.

Las monedas de edición limitada están disponibles en la página web de la Royal Mint en varias versiones, con un precio inicial de 15.50 libras (19.6 dólares).

En un guiño al hecho de que McCartney usaba centavos de monedas británicas como púas para su guitarra al inicio de su carrera, la Royal Mint le obsequió una versión de púa hecha de estas monedas antes de su etapa europea.

Para inicios de 2025, la Royal Mint planea subastar una moneda de oro rmada por Paul McCartney, que pesa cinco kilos y en cuya fabricación se invirtieron más de 250 horas.

Noticia al Día / Omnia



