Renato Aguirre es "Aquel Zuliano" que Dios "eligió" como el otro trovador de la Virgen de Chiquinquirá

El poeta Diamantino conversó con Noticia al Día a propósito de celebrarse el próximo 8 de noviembre el “Día del Gaitero”, como tributo a Ricardo Aguirre quien murió un día como ese en el año 1969 tras sufrir un accidente de tránsito. Ese día nos dejó el trovador de la Chinita y nació otro con la misma sangre, con el mismo sentimiento con el mismo amor con el mismo fervor. "El día que me marche, mi familia se encargará de que un legado tenga vigencia y pueda ser de beneficio a la juventud que viene en camino", dijo con sentimiento Renato Aguirre

Este trovador, Renato Aguirre, hermano del “Monumental “Ricardo Aguirre, es llamado por muchos críticos y locutores gaiteros, "El Poeta Diamantino", creador de las últimas poesías transformadas en gaita, dedicadas a la Patrona de los zulianos, la Virgen de Chiquinquirá, una de ellas titulada “La Elegida”, letra y música hermosa, profunda, del género musical tradicional, de la pluma de este cosechador de grandes clásicos gaiteros con emblemáticas agrupaciones como Cardenales del Éxito y hoy en día con Los Chiquinquireños.

Siempre con sus hermanos unidos.Foto: Cortesía

Nació en Maracaibo el 12 de noviembre de 1946 y creció en un hogar impregnado de música y tradiciones. Sus tíos y su padre tocaban Cuatro. El preferido de su papá, Luis Ángel Aguirre, era el Cuatro campanas. A su mamá Ida Cira González de Aguirre le agradaba cantar. Hoy en día Renato es considerado uno de los mejores cuatristas de Venezuela.

Una foto del recuerdo con el destacado compositor, escritor, repentista, Heriberto Molina, y Javier Sánchez, reportero en tiempos del diario Panorama en los años 90. Foto: Duque

En su familia la mayoría tocaba algún instrumento. Luis Esteban, tocaba Chelo; Jesús Ángel y Alfonso tocaban Charrasca; Ricardo y Rixio además de instrumentistas, son compositores y cantantes y Alves sigue siendo un excelente tamborero.

Por el mundo se entonan sus creaciones, entre muchas otras, Aquel Zuliano, La Elegida, Fascinante Venezuela, Afiche Zuliano, Celestina Aurora, Bambuco, Los Poetas de Noviembre, Calle Santa, Sagrada Dama del Saladillo, Vigencia de un Perfil, Maracaibo Inmensa, Aleluya.

Hombre de fe, procedente de un hogar Chiquinquireño, que ha compuesto piezas que son verdaderas joyas musicales, destacándose por sus composiciones hacia la Virgen Morena, con amor, respeto y lealtad en sus ofrendas. Es Renato Aguirre "Aquel Zuliano" que Dios "eligió como trovador de la Virgen de Chiquinquirá.

Pelón, Renato, Rena, Luis Alfonso , Daniela, Belen. Foto: Cortesía



El destacado compositor y cuatrista zuliano es el creador de la gaita ícono dedicada a una viejecita lavandera que en 1709, María Cárdenas, quien encontró a las orillas del Lago de Maracaibo "La tablita" que utilizo para tapar una tinaja y cuando la colgó en su choza, cuenta la historia que se vislumbraba una imagen borrosa de una Virgen y un 18 de noviembre, resplandeció, apareciendo la imagen tal como conocemos hoy el retablo de nuestra Virgen de Chiquinquira, más conocida como "La Chinita" .

Con su semillero, Luis Angel y Ricardo (Pelón). Foto: Cortesía



Otra de las joyas gaiteras compuesta por el llamado Poeta Diamantino es “Aquel Zuliano" que interpreta Ricardo Cepeda y es una expresión lírica que rinde homenaje a la región zuliana y sus tradiciones.

Su letra evoca la imagen de un bardo (Ricardo Aguirre) , poeta o cantor popular que con su música despertó un día a la ciudad en la madrugada, simbolizando el espíritu y la identidad cultural de los zulianos.

El semillero presente. Foto: Cortesía

El poeta hizo un alto a su ajetreo en el estudio de grabación para conversar con Noticia al Día a propósito de celebrarse el próximo 8 de noviembre el “Día del Gaitero”, como tributo a Ricardo Aguirre, considerado como el artista más importante de este género en el país, quien murió un día como ese en el año 1969 en un accidente de tránsito.

El recuerdo de Ricardo es diario

Cada 8 de noviembre sentimos un sentimiento muy grande, profundo, con la ausencia de Ricardo que siendo muy joven en un inspirado momento nos dejó. Cuenta su hermano, para quien ese recuerdo es a diario y permanece entre los zulianos con el paso del tiempo, "Su ausencia nos permite estar tranquilos, pues uno cree y lo piensa como si estuviera vivo".

La gaita no morirá

Recordamos al Diamantino, compositor, locutor, declamador llamado Don Pedro Colina, que en una oportunidad dijo: "la gaita no ha muerto, ni morirá" y se hizo famosa la frase que en todos los sitios gaiteros de la época y programas radiales se expresaba.

Renato Aguirre. Foto: Cortesía

"De los años dorados de la gaita, tenía razón Don Pedro Colina cuando lo dijo y vaticinar que en el futuro tampoco moriría el ritmo. Cada uno de los gaiteros nos hemos empeñado en hacer que esto suceda y que se mantenga viva como una llama, que ni la lluvia ni el viento puedan apagarla", comentó.

Un ramillete de compositores de gran calibre. Foto: Cortesía

Hoy en día, en cualquier parte podemos ver un grupo infantil de gaitas que representa el semillero que a través de Fundación de la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre, Fundagraez, mantiene vivo el recuerdo y legado que se riega con el apoyo de las instituciones gubernamentales. Asimismo, podemos recordar a los zulianos que han migrado y en su equipaje se llevaron la gaita con todo su sentimiento, y desde la distancia expresan amor por el terruño.

"Tenemos una Chinita peregrina que a donde van sus hijos, ella los acompaña", aseguró Renato Aguirre.

La Dinastía Aguirre se está renovando

Con mucha interesa al referirse a su familia, explicó que la dinastía Aguirre se está renovando y que tienen un representante en este momento que es un gran cantante, llamado Santiago Aguirre, el hijo de Ronald Aguirre, que está dando la talla en la tercera generación.

"Esto es un indicador de que tenemos a futuro un generación de relevo permanente en la familia Aguirre. La gaita está en buenas manos, en las de la juventud", refirió.

Una gaita sin furro, es una mesa sin patas

Para Renato Aguirre la gaita tiene el sitial que se merece y en cuanto a los instrumentos para tocarla hay que decir que el furro es el alma de su percusión. "Una gaita sin furro, es como un chivo en coco sin coco o una mesa sin patas", manifestó el compositor a manera de chiste.

Con Luis y Ricardo Cepeda, dos voces de sus éxitos. Foto: Cortesía

Recordó que desde hace muchos años se tocaba la llamada "gaita de furro" que era la que capitalizaba la atención del propio gaitero. Mientras que el público que la atendía tanto en las fiestas patronales como en las reuniones en los patios de las casas, donde el instrumento siempre fue fundamental, al lado de una buena tambora y una charrasca.

Cuando me marche habrá un legado que se encargue

La carrera artística de Renato se inició cuando su hermano Ricardo le pidió que le hiciera una suplencia en el grupo que se llamaba Cardenales de Aguirre. En esa oportunidad, tenía un "toque" en Cabimas en la inauguración de una zapatería. Tenía 16 años y de ahí en adelante fue un compositor de temas como "Aleluya", interpretada por Ricardo Cepeda, tema convertido en himno que aún la corean sus fanáticos como si fuera ayer.

"El día que Renato se marche, mi familia se encargará de que un legado tenga vigencia fundamental y que en un momento determinado tenga carácter internacional y pueda ser de beneficio a la juventud que viene en camino", dijo el poeta.

