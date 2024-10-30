Revelan la fecha del regreso de Luis Miguel a los escenarios

El cantante Luis Miguel retomará su gira musical luego de que hace unos días canceló algunos conciertos que ofrecería en México, debido a que enfrentó ciertos problemas con su estado de salud.

El empresario Darío de León, presidente de Generamúsica, fue el encargado de confirmar la noticia en un video publicado en la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca, el cual afirmó que la próxima presentación del artista será en Puebla.

“El próximo sábado 2 de noviembre, este sábado que viene, estaremos aquí, ahí pueden ver ustedes el montaje del escenario, que va avanzando. A las 9:00 PM estará cantando Luis Miguel y abrimos puertas a las 6:00 PM”, expresó el empresario.

¿Por qué se reprogramaron los conciertos de Luis Miguel?

Durante la tarde del 24 de octubre de 2024, el equipo de trabajo de “El Sol de México” había emitido un comunicado a través de las redes sociales, en el cual anunciaron los nuevos cambios en la agenda de presentaciones del intérprete.

“Por causas de fuerza mayor y por recomendación médica, los conciertos programados para el 24 de octubre en CDMX, 27 de octubre en Pachuca, 28 de octubre en CDMX, 29 de octubre en Querétaro y 31 de octubre en Irapuato serán reprogramados”, se lee en el texto.

Ante esto, comenzaron a surgir una serie de teorías sobre la afección del cantante y el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante comentó en su canal de YouTube que el cantante habría sido diagnosticado con un cuadro de neumonía.

