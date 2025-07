Revelaron nuevos detalles sobre la muerte del actor Julian McMahon

La Oficina del Médico Forense del condado de Pinellas, en Florida, detalló que Julian habría fallecido por metástasis pulmonar; esto a causa de cáncer metastásico de cabeza y cuello. Con esta información, las autoridades confirmaron que el deceso fue por causas naturales, sin investigación posterior al lamentable hecho.

La muerte de Julian McMahon tomó por sorpresa a los fans de las series Nip/Tuck, Charmed y algunas películas de Marvel; quienes no podían creer que la triste noticia que opacaba al cine y la televisión. Desde las primeras horas, se decía que a lo largo de los meses recientes, Julian había luchado contra el cáncer, y más de una semana después del suceso, los reportes oficiales sobre su muerte han sido revelados.

El actor fue cremado y sus cenizas entregadas a su esposa, Kelly McMahon, y a su hija, Maddison, fruto de su matrimonio con Brooke Burns. Julian, además, estuvo casado por un año con Dannii Minogue, hermana de Kylie Minogue.

Julian había estado batallando en silencio contra la enfermedad, aunque algunos de sus seguidores notaron un cambio en su físico, pues en sus apariciones públicas más recientes, lucía más delgado. A pesar de ello, Julian siempre se mostró sonriente y de buen humor al estar frente a las cámaras o sus fans, quienes quedaron cautivados por sus papeles en el cine y la televisión. Así se le vió en la premiere de la película The Surfer en el 2025 SXSW Conference and Festival, en el ZACH Theatre, en Austin, Texas.

El originario de Sídney, Australia, trabajó hasta el último momento, pues además de The Surfer, este año fue parte de la serie The Residence y la cinta The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat. Sin embargo, es recordado como Cole Turner, un maléfico demonio que muestra su lado humano.

Noticia al Día/Univision