Ricardo Montaner grabó de nuevo "Si tuviera que elegir" junto a Evaluna y Camilo

El icónico tema de Ricardo Montaner “Si Tuviera Que Elegir” cumple 23 años de su lanzamiento y para celebrarlo anunció el estreno de una nueva versión, a la que se unen Evaluna y Camilo.

Lee también: Shakira recordó su historia migratoria en concierto de Nueva Jersey

“Que Camilo y Evaluna canten a mi lado le da a la canción un sentido diferente. Desde hace tiempo tenía esta idea, y fue el propio tiempo el que decidió cuándo y con cuál canción. Camilo, con su voz única y en el pico de su carrera, y Evaluna, con su forma angelical y original de interpretar, hacen de esta canción una joya”, expresó Montaner.

Por su parte, su hija Evaluna comentó lo significativo que es formar parte de esta versión con su padre y su esposo.

“Ser parte de esta nueva versión es irreal para mí. Siempre ha sido una canción muy especial y ahora tiene un nuevo significado. Cantarla con mi papá y con mi esposo, con mi mamá dirigiendo el video nuevamente, y todo esto mientras tenía a mis hijas al lado viéndonos… fue mágico”.

Noticia al Día/OK