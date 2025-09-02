Martes 02 de septiembre de 2025
Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere fue galardonado en el Premio Goya Internacional, recibido en febrero de 2025, y el Premio de Honor de los Sant Jordi de Cinematografía RNE, que se le otorgó en abril de 2025.

Por Pasante1

La estrella de Hollywood sopló 76 velas rodeado del amor de su mujer, Alejandra Gere, y sus dos pequeños, Alexander y James.

Richard Gere celebró su cumpleaños con sus seres queridos por primera vez desde que reside en España. La pareja se mudo a Madrid en el otoño de 2024, tras 6 años viviendo juntos en Connecticut EE UU, el célebre actor y Alejandra Silva comenzaron entonces su aventura española y fijaron su hogar en la exclusiva zona de La Moraleja.

La vida feliz del galán eterno Richard Gere

El matrimonio Gere reside en una majestuosa vivienda en una de las zonas más lujosas de la capital española. La mansión cuenta con dos plantas: en la baja se encuentra el salón de 50 metros cuadrados junto al comedor y en la planta de arriba se ubica el dormitorio principal con doble vestidor, la pareja dispone también de un amplio garaje con capacidad para tres coches así como también una zona de juegos.

Pero si hay un espacio del que saben disfrutar como pocos, ese es su amplio jardín el cual es un espacio donde los más pequeños de la casa se divierten al aire libre, y que se ha convertido en el escenario ideal para festejar sus reuniones familiares, el cual ha sido el escenario perfecto para el cumpleaños del célebre actor de Hollywood.

 Allí viven felices junto a sus dos hijos en común, Alexander de 6 años y James de 5 años, (el actor tiene además un hijo de 23 años Homer James)  Alejandra Silva por su parte es madre de Albert Friedland de 13 años.

Reuniones familiares son sus deseos

Tal y como contó el propio Richard Gere, cada fin de semana reúnen a más de 30 personas en su casa:

"Mi esposa creció en una familia española muy grande, es como una gran familia italiana, una gran familia española, y su abuela era como un tipo de ‘pegamento’ que  lo mantenía todo unido, su abuela falleció, eso fue hace de un año y medio… dos años, entonces puedo ver a mi esposa ahora transformándose en la nueva abuela de esa extensa familia, ella ya lo está planeando, ya sabes… 35 personas para los almuerzos del domingo", explico el actor en una entrevista para la televisión.

Gracias a las imágenes que Alejandra Gere compartió de la fiesta de cumpleaños de su marido, podemos ver cómo el actor se convierte en un niño más cuando está con sus hijos más pequeños, Alexander y James. Con una divertida corona de rey.

