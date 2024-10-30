Ricky Martin y Don Omar también se pronuncian contra las palabras racistas en mitín de Trump

Los cantantes Don Omar y Ricky Martin, oriundos de Puerto Rico, no se quedaron atrás y se pronunciaron contra las palabras racistas que se escucharon en un mitín del candidato a presidente de EEUU, Donald Trump.

El primero fue el intérprete de Pobre Diabla, quien expresó en sus redes sociales su descontento.

"Puerto Rico es mi tierra y mi identidad, y hoy más que nunca levanto la bandera de mi isla con orgullo. Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos", se lee en parte del comunicado colgado en su Instagram.

Mientras que Ricky Martin mostró su postura de rechazo al colocar en las historias de su Instagram videos y notas contra estas declaraciones.