Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

La cantante Rihanna le dio la bienvenida de su tercer hijo junto a su pareja A$AP Rocky. De acuerdo a medios internacionales, habría sido alguien cercano a la pareja quien filtró y confirmó la noticia.

Según lo conocido por la fuente anónima, la nacida en Barbados, habría dado luz a una niña, sin embargo, no dio a conocer más detalles.

Tiempo después, la cantante, mediante su cuenta en Instagram, realizó una publicación en las redes sociales, de una imagen donde deja entender que el tercer integrante de la familia ya habría nacido y que sí es una niña.

Entre los comentarios que resaltan en la publicación en Instagram son: «It’s a gril», «Debe ser una niña si se puso un corazón rosa y la foto de la mano del bebé tiene una correa con un nombre rosa».

Es de recordar que la pareja realizó él anunció oficial del embarazo hace cuatro meses, en la alfombra azul de la Met Gala, el pasado 5 de mayo, por lo que, para ese momento, se calcula que la artista tendría al rededor de cinco meses de embarazo.

Noticia al Día/EFE