Robbie Williams afirmó que tiene síndrome de Tourette

El artista británico confesó que ni siquiera "un estadio lleno de gente profesando su amor" ha funcionado como distracción.

Por Ernestina García

El reconocido cantante británico Robbie Williams afirmó recientemente que sufre de una clase de síndrome de Tourette "interno", cuyo síntoma principal son los pensamientos intrusivos, recoge Daily Mail.

"Me acabo de dar cuenta de que tengo Tourette, pero no desaparece. Son pensamientos intrusivos que suceden. El otro día, estaba caminando por la calle, y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos son un Tourette interno", relató durante el pódcast ‘I’m ADHD! No You’re Not’ (¡Soy TDAH! No, no lo eres).

Williams, de 51 años, también dijo que ha batallado a lo largo de su vida con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y depresión. Según explicó, luego de ser diagnosticado y de recibir medicación por el TDAH, comenzó a triturar y esnifar sus pastillas, lo que lo llevó a luchar contra las adicciones y a someterse a varios periodos de rehabilitación, especialmente por el consumo de drogas y alcohol.

Esto, sumado a su gran fama, fue algo que calificó como una combinación "embriagadora" que terminó por afectar su salud mental. "Cuando estoy en la cama, esa es mi zona de confort. Cualquier lugar fuera de esa cama es mi zona de malestar. Y está mejorando. Fue horrible durante mis 20, malo durante mis 30, en mis 40 comenzó a mejorar. Y estoy en una curva ascendente", comentó.

Además, Williams afirmó que estas condiciones han hecho que su relación con las giras y las presentaciones sea complicada. "La gente me dice: ‘¿Vas de gira? Debes estar muy, muy emocionado’. La verdad es que no. Tengo miedo", dijo. También confesó que ni siquiera "un estadio lleno de gente profesando su amor" ha funcionado como distracción. "Lo que sea que esté dentro de mí no lo puede escuchar. 80.000 personas nunca cambiaron mi opinión sobre mí mismo", concluyó.

Noticia al Día/RT

Octubre arranca con madre

Octubre arranca con madre "palo de agua", chubascos, truenos y centellas

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

El mes "rosa" inicia con un mensaje que se extiende por todo el país en la lucha contra el cáncer de mama: "Prevenir es vivir"

Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Al Dia

Águilas incorporó a jugadores de posición en sus prácticas

La jornada se desarrolló con 38 peloteros, entre ellos 13 invitados, quienes buscan ganarse un puesto en el róster definitivo del conjunto rapaz.
Farándula

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

El también director, de 54 años, estaba trabajando en un guión cuando lo sorprendió la muerte.

Farándula

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

El álbum, que cuenta con un total de 15 canciones, fue grabado en la vibrante ciudad de Maracaibo y presenta la colaboración del talentoso acordeonero Héctor Peña. Juntos, han creado una obra que promete tocar el corazón de sus oyentes con melodías auténticas y letras emotivas.
Farándula

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Tiene dos hijas con el también actor Gabriel Soto

