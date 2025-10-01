Robbie Williams afirmó que tiene síndrome de Tourette

El reconocido cantante británico Robbie Williams afirmó recientemente que sufre de una clase de síndrome de Tourette "interno", cuyo síntoma principal son los pensamientos intrusivos, recoge Daily Mail.

"Me acabo de dar cuenta de que tengo Tourette, pero no desaparece. Son pensamientos intrusivos que suceden. El otro día, estaba caminando por la calle, y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos son un Tourette interno", relató durante el pódcast ‘I’m ADHD! No You’re Not’ (¡Soy TDAH! No, no lo eres).

Williams, de 51 años, también dijo que ha batallado a lo largo de su vida con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y depresión. Según explicó, luego de ser diagnosticado y de recibir medicación por el TDAH, comenzó a triturar y esnifar sus pastillas, lo que lo llevó a luchar contra las adicciones y a someterse a varios periodos de rehabilitación, especialmente por el consumo de drogas y alcohol.

Esto, sumado a su gran fama, fue algo que calificó como una combinación "embriagadora" que terminó por afectar su salud mental. "Cuando estoy en la cama, esa es mi zona de confort. Cualquier lugar fuera de esa cama es mi zona de malestar. Y está mejorando. Fue horrible durante mis 20, malo durante mis 30, en mis 40 comenzó a mejorar. Y estoy en una curva ascendente", comentó.

Además, Williams afirmó que estas condiciones han hecho que su relación con las giras y las presentaciones sea complicada. "La gente me dice: ‘¿Vas de gira? Debes estar muy, muy emocionado’. La verdad es que no. Tengo miedo", dijo. También confesó que ni siquiera "un estadio lleno de gente profesando su amor" ha funcionado como distracción. "Lo que sea que esté dentro de mí no lo puede escuchar. 80.000 personas nunca cambiaron mi opinión sobre mí mismo", concluyó.

Noticia al Día/RT